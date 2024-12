Mercato OM : Un dossier prioritaire enfin débloqué depuis l’Italie ?

L’OM s’annonce actif sur le mercato d’hiver prochain avec des priorités déjà identifiées sur le marché. Si les dossiers s’annoncent compliqués, le club de Roberto De Zerbi a tout de même de quoi rester optimiste.

Mercato : L’OM lorgne du côté de l’Italie pour renforcer son effectif

L’OM pourrait connaître un mercato hivernal animé. Le secteur défensif a montré ses limites avec notamment un Leonardo Balerdi irrégulier et un Lilian Brassier qui connaît une adaptation difficile. Pendant ce temps, Elye Wahi peine à trouver ses repères pour s’imposer dans le onze entrant de Roberto De Zerbi. Pour compenser ces faiblesses, le club phocéen étudie plusieurs pistes dont deux l’emmènent sur le marché italien.

Selon les dernières rumeurs, l’Olympique de Marseille serait sur les traces de deux joueurs de Serie A : Danilo de la Juventus et Giacomo Raspadori de Naples. Ces deux joueurs, peu utilisés dans leurs clubs respectifs, pourraient être les renforts idéaux pour Roberto De Zerbi.

Le technicien italien, qui connaît bien le championnat italien, souhaiterait renforcer son effectif avec des joueurs d’expérience. Les profils de Danilo et de Raspadori correspondent parfaitement aux attentes de l’entraîneur marseillais. Le premier apporterait de la solidité à la défense, tandis que le second offrirait une solution offensive supplémentaire.

La Juve tente de brouiller la piste Raspadori pour l’OM

Marseille n’est pas le seul club intéressé par la signature de Giacomo Raspadori. En Italie, la Juventus souhaiterait aussi attirer le champion d’Europe 2021 avec la Squadra Azzura. Ces derniers jours, un deal semblait même se dessiner en ce sens : un échange entre Danilo et Raspadori entre la Juventus et Naples. Cependant, cette option a été rapidement écartée par Antonio Conte, l’entraîneur napolitain.

Selon le journaliste Pasquale Salvione de Il Corriere dello Sport, Conte ne souhaite pas se séparer de Raspadori. Une tendance confirmée par l’ancien entraîneur de la Juve mardi en conférence de presse. « Pour nous c’est un joueur important, il mériterait plus de place. C’est un garçon intelligent, nous essayons des choses avec lui et j’attends des confirmations de sa part. Il élève notre niveau technique en attaque et nous travaillons beaucoup avec lui », a-t-il clarifié.