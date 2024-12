Mercato OM : Pablo Longoria contrarié, le Napoli sabote un transfert clé

Le mercato hivernal s’annonce agité pour l’OM. Le président Pablo Longoria a coché le nom d’un défenseur de la Juventus, mais le Napoli est en passe de rafler la mise dans ce dossier.

Mercato OM : Pablo Longoria devancé par le Napoli

Le mercato hivernal s’annonce palpitant à l’Olympique de Marseille ! Après un été marqué par l’arrivée de douze nouvelles recrues de qualité, le président de l’OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Pablo Longoria et son équipe ont clairement identifié la défense comme un secteur à renforcer cet hiver.

Et si le nom de Kiliann Sildillia revient avec insistance, c’est celui de Danilo qui fait le plus parler ces derniers jours. Le défenseur de la Juventus, en fin de contrat en juin prochain, serait une cible prioritaire des dirigeants marseillais. Toutefois, l’OM n’est pas seul sur ce dossier. Le Napoli, entraîné par Antonio Conte, manifeste également un vif intérêt pour le profil de Danilo et semble en pole position pour boucler sa signature.

Danilo a déjà choisi sa future destination

En effet, Sky Italia rapporte que le défenseur brésilien aurait déjà donné son accord à Giovanni Manna, le directeur sportif napolitain. Cette intrusion du Napoli complique ainsi la tâche de l’OM. Danilo, âgé de 33 ans, est un défenseur polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes. Son expérience et sa qualité technique en font un joueur très convoité.

🚨 | Danilo figure en tête des priorités de Naples pour renforcer sa défense en janvier. Le Brésilien a déjà donné son accord de principe pour rejoindre l’équipe d’Antonio Conte.



[@DiMarzio] pic.twitter.com/8AJJNkYDwF — Juve Zone (@JZoneFR) November 30, 2024

En quête de renfort défensif, le président de l’OM est visiblement devancé dans ce dossier. Pablo Longoria devrait certainement se tourner vers d’autres cibles en vue d’étoffer sa défense cet été. Puisque Danilo se dirige vers une autre destination. Ce feuilleton promet pour l’heure de belles empoignades entre l’OM et le Napoli, car les Marseillais n’ont pas encore dit leur dernier mot.