Toulouse FC : Une récompense individuelle en vue pour Zakaria Aboukhlal

Comme chaque mois, la Ligue 1 publie la liste des plus beaux buts inscrits, soumise au vote des supporters. Pour novembre 2024, Zakaria Aboukhlal figure parmi les nominés grâce à son superbe lob face au Stade de Reims.

Zakaria Aboukhlal en lice pour le plus beau but de novembre

Depuis plusieurs matchs, Zakaria Aboukhlal semble avoir retrouvé son efficacité offensive avec le Toulouse FC. Après un début de saison difficile marqué par des sifflets de la part des supporters, l’ailier marocain revient en force et enchaîne les belles performances.

En novembre, Aboukhlal a marqué un seul but, mais quel but ! À la 84ᵉ minute du match contre le Stade de Reims, il réalise un lob parfaitement exécuté, prenant à revers le gardien Yehvann Diouf. Ce but décisif offre une victoire précieuse 1-0 au Toulouse FC.

Cette action mémorable lui vaut une place parmi les finalistes pour le titre de Plus beau but du mois de novembre. Zakaria Aboukhlal affrontera une concurrence relevée, avec des réalisations signées Esteban Lepaul (Angers), Maghnes Akliouche (Monaco), Pierre-Emile Højbjerg (OM) et João Neves (PSG).

Une distinction pour renforcer la confiance

Avec quatre buts et deux passes décisives en sept matchs, Zakaria Aboukhlal affiche une belle régularité cette saison. Obtenir cette récompense individuelle pourrait encore renforcer sa confiance et le pousser à élever son niveau de jeu. Bien qu’il n’ait pas marqué lors des trois derniers matchs, Aboukhlal reste un élément clé de l’attaque toulousaine. Face au PSG, malgré la défaite 0-3, il a multiplié les actions dangereuses, montrant son importance dans l’effectif.