Mercato OM : Le Real Madrid prêt à lancer l’assaut pour Mason Greenwood ?

Le mercato OM connait un développement inattendu avec un intérêt croissant du Real Madrid pour Mason Greenwood. La direction de l’Olympique de Marseille va-t-elle résister à une offre madrilène pour son transfert ?

Mercato OM : Mason Greenwood, la nouvelle cible offensive du Real Madrid

L’avenir de Mason Greenwood à l’OM risque d’être perturbé plutôt que prévu. Arrivé cet été à Marseille, l’attaquant anglais s’est imposé comme l’un des meilleurs éléments de l’équipe et ses performances n’échappent pas aux plus grands clubs européens. Le Real Madrid et le FC Barcelone seraient particulièrement intéressés par le profil de l’ancien Mancunien.

Ces deux géants du football espagnol seraient prêts à débourser une somme importante pour s’attacher les services de l’ancien prodige de Manchester United. Si l’OM pourrait réaliser une plus-value conséquente sur ce transfert, le départ de Mason Greenwood serait un coup dur pour le club phocéen. Le joueur de 23 ans est devenu une pièce maîtresse de l’attaque marseillaise et son départ affaiblirait considérablement l’effectif marseillais.

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, souhaite donc conserver son joueur à tout prix. Il compte sur Greenwood pour mener l’attaque marseillaise et construire un projet à long terme. Cependant, le départ du joueur dès le prochain mercato hivernal n’est pas à exclure. Le site Real Madrid Exclusivio confirme l’intérêt des Merengues pour Mason Greenwood, indiquant que l’idée première du club espagnol n’est pas de recruter l’Anglais en cours de saison.

La position ferme de Pablo Longoria et son équipe

Les recruteurs madrilènes suivraient de près sa progression à l’OM, mais ils pourraient passer à l’action pour son transfert en janvier prochain en cas de blessures dans son secteur offensif. Au sein de la direction marseillaise, il se dit que Pablo Longoria ne regardera même pas une éventuelle offre du Real Madrid pour Mason Greenwood cet hiver.

Le président de l’OM tient à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions avec son nouvel atout offensif. Et peut-être à le vendre dans un futur lointain. Mais face à une offre concrète et colossale, cette position phocéenne serait plus difficile à tenir. Pablo Longoria et son bras droit Mehdi Benatia devront tout mettre en œuvre pour convaincre Mason Greenwood de rester à Marseille.

Ils devront également rassurer Roberto De Zerbi en lui garantissant que l’attaquant anglais ne quittera pas le club cet hiver. Toutefois, rien n’est acté dans ce dossier, même si les Phocéens doivent se préparer à résister aux assauts étrangers pour le nouvel attaquant.