Mercato PSG : Luis Campos déniche un trésor à la Juventus !

À la recherche de jeunes talents pour renforcer son effectif, le PSG suivrait de près un crack de la Juventus Turin. Pour autant, Luis Campos devra faire face à une rude concurrence dans ce dossier.

Mercato : Le PSG lorgne une pépite turque

Désireux de poursuivre sa politique de rajeunissement de son effectif, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil de Kenan Yildiz, le prometteur ailier de la Juventus Turin, qui brille sous les ordres de Thiago Motta. Depuis quelques saisons, le club de la capitale mise sur un rajeunissement de son équipe.

Les performances de jeunes joueurs comme Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ont confirmé l’efficacité de cette stratégie. C’est dans cette optique que le PSG envisagerait d’attirer Kenan Yildiz, international turc de 19 ans, réputé pour sa vitesse, sa technique et son sens du but.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec la Vieille Dame, le Turc est évalué à 40 millions d’euros par Transfermarkt. Si ce montant n’est pas de nature à effrayer le club de la capitale, Luis Campos devra se montrer très convaincant puisque le PSG n’est pas seul sur ce coup.

La Premier League défie le PSG pour Kenan Yildiz

Le jeune prodige turc, Kenan Yildiz, ne cesse de faire parler de lui. Alors qu’il était passé relativement inaperçu lors de son départ du centre de formation de la Juventus, le milieu offensif a rapidement conquis les cœurs des supporters turinois grâce à ses performances convaincantes lors de sa première saison.

Ses 32 matchs et 4 buts toutes compétitions confondues n’ont pas laissé les plus grands clubs européens indifférents. Le Real Madrid avait déjà jeté son dévolu sur le jeune international turc, mais le PSG vient bousculer la hiérarchie. Alors que le club madrilène pensait faire face à la concurrence de Manchester United, Liverpool et Arsenal, les Parisiens sont désormais entrés dans la course au recrutement de ce talent prometteur.

Selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sports Germany, Kenan Yildiz figure sur la short-list de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Bien que la tendance actuelle penche plutôt vers une prolongation de contrat avec la Juventus, le Paris Saint-Germain ne lâche rien et pourrait bien faire une offre alléchante au jeune joueur turinois.