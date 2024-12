OM : Geronimo Rulli lance déjà un avertissement à l’ASSE

Après deux victoires consécutives, l’OM se déplace dimanche à Saint-Étienne avec de grandes ambitions. Son gardien de but, Geronimo Rulli, prévient déjà les Verts.

OM : Geronimo Rulli déterminé à enchainer contre l’ASSE

Le choc entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille s’annonce palpitant. Les deux équipes se retrouvent ce dimanche soir dans un contexte bien différent de celui des dernières années. Tandis que les hommes d’Olivier Dall’Oglio luttent pour le maintien, l’OM, dauphin du PSG, ambitionne de poursuivre sa série de victoires.

Les Phocéens, galvanisés par leurs succès face à Lens et Monaco, abordent donc ce déplacement à l’ASSE avec confiance. Geronimo Rulli, le gardien titulaire de l’OM, tempère toutefois l’enthousiasme. S’il reconnaît une amélioration de l’équipe, il estime qu’il est trop tôt pour parler de déclic : « C’est un peu tôt pour affirmer que c’est un déclic », a-t-il déclaré à RMC Sport.

Le portier argentin souligne néanmoins l’importance de poursuivre cette dynamique positive lors des prochains matchs, à commencer contre l’ASSE. « Il faut quand même confirmer cela lors des prochains rendez-vous, à commencer dès dimanche à Saint-Étienne, dans un stade qui est très difficile », prévient-il.

Geronimo Rulli met en avant le travail effectué par le groupe de Roberto De Zerbi, tant sur le plan physique que mental. « On bosse vraiment très bien sur les plans tactique et physique, mais aussi sur le plan mental, ce qui fait parfois la différence », assure-t-il. Ce dimanche, l’OM aura donc à cœur de montrer qu’il est capable d’enchaîner les performances et de se rapprocher un peu plus de la première place.