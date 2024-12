Mercato Stade Rennais : Hakim Ziyech, le joyau que Jorge Sampaoli veut au SRFC

Hakim Ziyech pourrait être l’une des belles opérations du Stade Rennais lors du mercato en janvier. L’international marocain est attiré au SRFC par Jorge Sampaoli, qui souhaiterait l’avoir pour renforcer son secteur offensif.

Mercato Stade Rennais : Hakim Ziyech relancé par Jorge Sampaoli au SRFC ?

L’avenir d’Hakim Ziyech à Galatasaray semble s’écrire en pointillés. Depuis son arrivée en Turquie en provenance de Chelsea, l’international marocain peine à confirmer les attentes placées en lui. Conséquence : un départ pourrait se profiler dès cet hiver. Et selon la presse turque (Herkes Duysun, Takvim et Sporx), le Stade Rennais, entraîné par Jorge Sampaoli, serait fortement intéressé par son profil.

💥 Fransız ekibi Rennes, devre arasında Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech ile ilgileniyor.



📰 Takvim pic.twitter.com/utVivTjQhI — FCN Blog (@fcnblog) December 5, 2024

Après un passage mitigé en Premier League chez les Blues, Hakim Ziyech avait choisi de relancer sa carrière à Galatasaray. Malheureusement, les blessures à répétition et la concurrence ont limité son temps de jeu. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam ne semble plus entrer dans les plans de son entraîneur et pourrait donc quitter le club turc dès le prochain mercato.

SRFC : Un challenge intéressant pour Ziyech

Jorge Sampaoli, à la recherche de renforts offensifs, verrait en Ziyech un profil intéressant pour dynamiser son attaque. L’expérience de l’international marocain et sa technique pourraient être des atouts précieux pour le club breton. De son côté, Hakim Ziyech pourrait voir d’un bon œil un départ pour la France. Après avoir frôlé un transfert au PSG l’été dernier, l’opportunité de découvrir la Ligue 1 l’intéresserait.

Un changement d’air pourrait lui permettre de retrouver sa meilleure forme et de relancer sa carrière internationale chez les Lions de l’Atlas. L’avenir de Hakim Ziyech s’écrit ainsi peut-être en France avec le Stade Rennais qui s’offre à lui comme une belle opportunité à saisir.