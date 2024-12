Mercato PSG : Le Paris SG dupé par une star ? La vérité éclate

Le mercato du PSG s’annonce mouvementé pour la prochaine fenêtre à venir en janvier. Luis Enrique attend des renforts au Paris SG, surtout en attaque. Pendant que les rumeurs se multiplient autour de Mohamed Salah, ce serait finalement du leurre.

Mercato : Salah au PSG ? Le bluff parfait pour prolonger à Liverpool !

En dépit de la nouvelle orientation de son projet axé sur les jeunes talents, le PSG ne se prive pas du plaisir d’attirer encore quelques stars pour renforcer son équipe. Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a mené en vain la course à la signature de joueurs comme Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Ademola Lookman, pour ne citer que ceux-là. Alors que le mercato d’hiver s’approche, c’est le nom de Mohamed Salah qui est cité avec insistance au Paris SG.

En fin de contrat en juin prochain, l’Egyptien de Liverpool est libre de s’engager avec le club de son choix. Le PSG, à la recherche d’un attaquant de classe mondiale, semble une destination privilégiée. Cependant, Daniel Riolo tempère les ardeurs des supporters parisiens. « C’est plus du côté de Salah, où comme on a envie de rester à Liverpool, on fait fuiter cette information, pour avoir un plus gros salaire, pour avoir une prolongation… », explique le journaliste de RMC au micro de l’After Foot.

Une relation avec Nasser Al-Khelaïfi, mais pas de transfert imminent au Paris SG

Il semble donc clair que Mohamed Salah a un objectif fixe : parvenir à obtenir un contrat juteux chez les Reds en se servant du PSG. L’agent du Pharaon entretient de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, ce qui alimente les rumeurs d’un possible transfert. Mais selon Riolo, l’objectif principal de Salah reste de prolonger à Liverpool.

« Après, ce qui est dit dans la presse, à savoir que Salah connaît Nasser Al-Khelaïfi, oui, que son agent connaît très bien Nasser Al-Khelaïfi pour avoir bossé avec lui, oui c’est vrai aussi, mais cela ne veut pas dire que Mohamed Salah va venir au PSG. Pas du tout. Pour l’instant, on en est plutôt à l’inverse, à savoir que Salah fait tout pour rester à Liverpool et se sert du PSG pour faire monter les enchères », ajoute-t-il.

Une stratégie classique dans le monde du football

Ce type de manœuvre n’est pas nouveau dans le monde du football. Les joueurs utilisent souvent l’intérêt d’autres clubs pour négocier de meilleures conditions avec leur club actuel. Dans le cas de Mohamed Salah, il semblerait que cette stratégie soit en cours pour obtenir une prolongation de contrat à Liverpool. La direction des Reds serait prête à lui offrir un contrat alléchant pour qu’il reste encore quelques années à Anfield.