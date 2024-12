FC Nantes : Antoine Kombouaré répond cash aux rumeurs sur son avenir au FCN

Annoncé sur le départ en raison des mauvais résultats du FC Nantes, Antoine Kombouaré affiche une grande détermination pour mettre fin à la crise de résultats au FCN.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré botte en touche face aux rumeurs sur son avenir au FCN

Le FC Nantes est dans le dur en Ligue 1 depuis le début de cette saison. Les Canaris rejoignent la zone rouge et doivent retrousser leurs manches pour réussir le maintien à la fin de la saison. Le FCN reste sur un bilan décevant de dix matchs sans victoire et pointe à la 17ème place au classement.

Le FC Nantes affrontera le Stade Rennais ce dimanche à la Beaujoire en clôture de la 14ème journée de Ligue 1 pour tenter de se relancer. Cette rencontre s’annonce difficile pour le FCN puisque le Stade Rennais se réveille sous la houlette du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli. En conférence de presse ce vendredi 6 décembre 2024, Antoine Kombouaré a balayé les rumeurs concernant son avenir. Le Kanak s’est montré déterminé à redresser la situation.

« Je reste concentré. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aux dirigeants et à M. Kita… Je suis un homme d’expérience. Tant qu’on ne me dit pas stop, je continue avec la même énergie. Je suis heureux, je bosse. On est là pour aider les joueurs. Ce sont eux qui sont en difficulté, pas moi. Je n’ai qu’une idée en tête : comment les rebooster et faire en sorte qu’ils soient confiants », a déclaré le coach nantais.

Antoine Kombouaré a reconnu la situation difficile de son équipe, mais s’est montré confiant en ses capacités à inverser la tendance. Le technicien français secoue son vestiaire pour mettre en difficulté le Stade Rennais et glaner les trois points.

« On l’aborde avec beaucoup de confiance. C’est le derby. On sait qu’on est dans une position difficile, mais on a envie de gagner. S’il y a un match pour se racheter, c’est celui-ci… On est conscients qu’on n’est pas bons aujourd’hui, mais je suis là pour trouver des solutions », a-t-il ajouté.

Le FC Nantes doit absolument réagir face au Stade Rennais ce dimanche.