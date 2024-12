Mercato ASSE : Dall’Oglio maintient la pression sur la direction de Saint-Etienne pour les renforts

La direction de l’ASSE travaille sur le mercato hivernal pour renforcer l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Le coach des Verts ne manque d’ailleurs pas une occasion pour mettre la pression sur les dirigeants de Saint-Etienne, afin d’obtenir les renforts espérés en janvier. Il a fait une nouvelle annonce à ce sujet, ce vendredi, avant le match contre l’OM.

ASSE : Ivan Gazidis et son équipe préparent un mercato ambitieux

En raison de son très mauvais début de saison, l’ASSE a d’ores et déjà entamé un recrutement en vue du mercato d’hiver. Le président Ivan Gazidis et son équipe travaillent activement à renforcer l’effectif, en identifiant les profils les plus adaptés aux besoins de l’équipe.

Après 13 journées de championnat, les lacunes de l’AS Saint-Etienne sont criantes. Olivier Dall’Oglio a ainsi exprimé son souhait de voir arriver des renforts dans les trois lignes de jeu. Selon Foot Mercato, les recruteurs stéphanois seraient particulièrement à la recherche d’un défenseur central droit, d’un milieu de terrain relayeur et d’un ailier droit.

Mercato : Dall’Oglio insiste sur le renforcement de l’AS Saint-Etienne en janvier

Avec une pointe d’humour, l’entraîneur de l’ASSE a comparé les dirigeants du club au Père Noël, en soulignant l’importance des renforts à venir. « J’ai écrit une longue lettre au Père Noël, car Je suis très exigeant sur les cadeaux. […]. C’est essentiel », a-t-il déclaré, confirmant avoir transmis ses demandes à Kilmer Sports Ventures.

Actuellement 15ème de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne se trouve dans une situation critique, avec seulement un point d’avance sur le barragiste. La pression est donc maximale sur les épaules d’Olivier Dall’Oglio, dont l’avenir à la tête de l’équipe pourrait bien dépendre des résultats à court terme.