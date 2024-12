Derby FC Nantes vs Stade Rennais : Antoine Kombouaré confirme un retour et un forfait au FCN

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, pourra compter sur presque tous ses joueurs pour défier le Stade Rennais en Ligue 1. Le coach français enregistre un retour et déplore une absence au FCN.

FC Nantes vs Stade Rennais : Antoine Kombouaré fait le point sur le groupe du FCN

Le FC Nantes accueille le Stade Rennais ce dimanche à la Beaujoire en clôture de la 14e journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille pour les deux formations. Le Stade Rennais cherche à enchaîner les victoires tandis que le FCN, en difficulté, veut se relancer à domicile.

En conférence de presse ce vendredi 6 décembre 2024, le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, a fait le point sur ses hommes disponibles pour cette affiche. Le Kanak obtient un renfort en attaque avant ce derby. L’international égyptien Mostafa Mohamed fait son retour dans le groupe après quelques jours d’absence en raison de pépins physiques. Le Pharaon n’avait pas disputé la rencontre face au PSG à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. « Il se plaignait du ventre, il a manqué la collation », a expliqué le technicien nantais.

En revanche, Antoine Kombouaré sera privé d’un cadre. Tino Kadewere ne pourra pas disputer cette affiche. L’international zimbabwéen n’est pas encore rétabli après une lésion au quadriceps et a encore rechuté cette semaine. « Il s’est fait mal cette semaine, il a senti à nouveau quelques douleurs et s’est fait peur sur un appui. Il a senti un craquement. Il a passé un examen et repart sur un travail avec le kiné », a ajouté Antoine Kombouaré.