ASSE-OM : Un mauvais présage pour Saint-Etienne face à Marseille ?

L’ASSE reçoit l’OM dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Après la débâcle subie face au Stade Rennais, Saint-Etienne tentera de relever la tête. Cependant, il y a un facteur qui ne devrait pas rappeler de bons souvenirs aux hommes d’Olivier Dall’Oglio.

ASSE-OM : Jérôme Brisard au sifflet, de quoi inquiéter Saint-Etienne ?

Après la lourde défaite à Rennes, les Verts se tournent vers un match capital face à l’Olympique de Marseille. Pour cette affiche, c’est Jérôme Brisard qui aura la lourde tâche d’arbitrer la rencontre. Un choix qui ne laisse pas les supporters de l’ASSE indifférents. En effet, si l’arbitre de 38 ans est expérimenté et régulier en Ligue 1, ses décisions passées lors de matchs impliquant l’AS Saint-Étienne ont souvent été sujettes à controverse.

Qui ne se souvient pas de son pénalty accordé à Metz lors du match de barrage de la saison dernière, ou encore de la défaite 0-2 face à l’OM en 2020 à Geoffroy-Guichard ? Cette saison, Jérôme Brisard a arbitré cinq matchs de Ligue 1, avec un bilan équilibré. Cependant, les supporters stéphanois se souviennent surtout de ses décisions lors de matchs clés, qui ont souvent penché en défaveur de leur équipe.

Sur les treize matchs impliquant l’ASSE sur Brisard a officié, les Verts ont un bilan de six victoires, quatre nuls et trois défaites. Face à un adversaire ambitieux et une dynamique en berne, les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont pas le droit à l’erreur.

La désignation de Jérôme Brisard ajoute une couche supplémentaire d’incertitude à cette rencontre. Les Stéphanois devront non seulement faire preuve d’un grand sérieux sur le terrain, mais aussi espérer que l’arbitre ne viendra pas perturber le cours du match.