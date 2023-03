Publié par ALEXIS le 31 mars 2023 à 15:19

L’ ASSE a découvert des tags anti-stéphanois à Geoffroy-Guichard et ses alentours, jeudi. Des supporters de l'OL, soupçonnés de ces actes, ont été arrêtés.

La devanture du stade Geoffroy-Guichard, les façades de la billetterie et du musée et les abords du centre d’entraînement de l’ ASSE ont été couverts de tags insultants et dégradants. Même les murs de l'école maternelle proche de l'Etrat n’ont pas été épargnés.

Ces tags pro-lyonnais portent la signature de supporters de l’OL, le grand rival régional de Saint-Etienne. Des membres du groupe ultra, les Bad Gones 87, sont suspectés. La direction stéphanoise a décidé de porter plainte contre les auteurs de ces actes. Propriétaire du stade Geoffroy-Guichard, la métropole de Saint-Etienne a également décidé de poursuivre les auteurs de ces tags.

ASSE : 4 suspects arrêtés pour les tags injurieux

Ce vendredi, Evect annonce l’arrestation de quatre supporters de l'OL. « Les auteurs des tags injurieux à Saint-Étienne arrêtés. Ces auteurs se sont fait arrêter après avoir quitté Saint-Étienne dans la nuit de mercredi à jeudi. » Ils devront passer devant le tribunal, comme l’annonce le site web. Quant à la ville de Saint-Etienne, elle a rapidement nettoyé les murs et espaces dégradés, jeudi.

La rivalité entre l' ASSE et l' OL se vit à distance cette saison, du fait que les Verts évoluent en Ligue 2. Il n'y a donc pas de derby cette saison ! Dans leur championnat respectif, les deux clubs rivaux ne vont pas bien. Saint-Etienne est 12e et l'OL est 10e en Ligue 1, avant la 29e journée ce week-end. L' ASSE reçoit Niort, samedi à 15h, puis l'OL affronte le PSG, dimanche à 20h45, au Parc des Princes.