PSG : Après Auxerre, Luis Enrique avoue son impuissance au Paris SG

Vendredi soir, le PSG a enregistré un second revers de suite en Ligue 1. En ouverture de la 14e journée du championnat, le Paris SG a été tenu en échec par l’Auxerre (0-0) au stade L’Abbé Deschamps. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a fait une sortie inquiétante.

PSG : Le bilan de Luis Enrique s’assombrit au Paris SG

Luis Enrique voit son bilan s’assombrir sur le banc du PSG. Le match nul face à l’AJ Auxerre, après celui contre le FC Nantes, sonne comme une alerte. Si le Paris Saint-Germain était une machine à gagner en Ligue 1, il semble aujourd’hui grippé. Avec un taux de victoire de seulement 63%, l’entraîneur espagnol affiche le plus faible ratio depuis Antoine Kombouaré en 2011. Mais qu’est-ce qui explique cette baisse de régime ?

Les blessures, les choix tactiques, la pression médiatique… autant de facteurs qui pourraient expliquer ces résultats décevants. Malgré tout, le successeur de Christophe Galtier reste optimiste et assure que ses joueurs font tout leur possible. Mais les supporters, eux, commencent à s’impatienter. La qualification en Ligue des Champions, déjà compromise, semble désormais hors de portée si le Paris SG ne réagit pas rapidement. Le déplacement à Salzbourg mardi soir s’annonce donc comme un tournant pour la saison des Rouge et Bleu.

Après Auxerre, Luis Enrique déçu, mais pas résigné

Le PSG a concédé un nouveau match nul ce week-end, cette fois face à l’AJ Auxerre. Un résultat décevant qui ne satisfait pas Luis Enrique. Malgré une domination territoriale et de nombreuses occasions, Bradley Barcola et ses partenaires n’ont pu tromper la vigilance du gardien adverse, Donovan Léon.

« Je pense qu’on a tout donné. Il fallait insister, et c’est ce qu’on a fait. Mais le gardien adverse a réalisé un excellent match », a déclaré l’entraîneur espagnol en conférence de presse. « On a fait un bon travail offensif, mais il nous manque cette efficacité devant le but », a-t-il ajouté. Interrogé sur les critiques, Luis Enrique a affiché un optimisme de façade.

« On va écouter les critiques, bien sûr, mais on ne va pas se laisser abattre. On a une équipe de qualité et je suis convaincu qu’on va retrouver le chemin de la victoire », assure l’ancien coach du Barça. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a également souligné l’importance de la versatilité de son équipe avant d’avouer qu’il ne possède pas de potion magique pour transformer les nombreuses occasions de buts.

« On a beaucoup de possibilités tactiques, mais il faut trouver le bon équilibre. Pour gagner, il n’y a pas de formule magique, mais je suis persuadé qu’on va y arriver », a indiqué l’homme de 54 ans. Ce match nul complique la tâche du Paris SG dans la course au titre et met une pression supplémentaire avant le prochain match de Ligue des Champions. Les Parisiens devront rapidement retrouver leur efficacité offensive pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.