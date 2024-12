Mercato OL : Avenir de Malick Fofana à l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage lâche un indice

Joueur clé de l’équipe de l’OL, Malick Fofana figure également parmi les joueurs les plus convoités du club. Il pourrait faire l’objet d’un transfert cet hiver ou lors du prochain mercato estival. Pierre Sage souhaite cependant qu’il reste pour poursuivre sa progression à Lyon.

Mercato : Malick Fofana, le prochain grand transfert de l’OL ?

Sous les sanctions de la DNCG, l’OL est contraint de vendre cet hiver et l’été prochain, afin de redresser ses finances. John Textor ne retiendra aucun joueur en cas d’offre intéressante pour toutes les parties. Du capitaine Alexandre Lacazette (33 ans) à la pépite Malick Fofana (19 ans) en passant par l’indésirable Gift Orban, tous sont susceptibles de partir.

Le jeune ailier belge, auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 18 matchs cette saison, est l’un des Lyonnais les plus courtisés. Ses performances remarquables en Ligue 1 et en Ligue Europa ont attiré l’attention de grands clubs européens.

Ligue des champions, la solution pour garder Malick Fofana à l’Olympique Lyonnais

Pierre Sage, conscient de l’intérêt suscité par son numéro 11, espère néanmoins le conserver à l’OL au-delà du mercato estival 2025. Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, la qualification pour la Ligue des champions est la clé pour retenir Malick Fofana.

« Malick sera un grand joueur. Il sera courtisé par des clubs qui jouent la Ligue des champions. Et si l’OL revient dans cette compétition, nous ferons tout pour qu’il reste », a-t-il déclaré en conférence de presse.