Dernier au classement de la Ligue 1, le Montpellier HSC est dans l’urgence de renforcer son effectif. Cependant, avant de pouvoir recruter, le club héraultais doit d’abord vendre. Dans ce contexte, Falaye Sacko pourrait quitter le MHSC dès 2025.

En juillet 2023, Montpellier HSC annonçait officiellement la signature de Falaye Sacko, en provenance de Vitória Guimarães SC. Le latéral droit malien a paraphé un contrat de trois ans, courant jusqu’en juin 2026. Avant ce transfert définitif, il avait évolué en prêt lors de la saison 2022-2023. Grâce à des performances convaincantes, il avait réussi à séduire les dirigeants montpelliérains, prouvant qu’il pourrait être un renfort de qualité.

Depuis son arrivée, Falaye Sacko a disputé 65 matchs sous les couleurs du MHSC, avec un bilan d’un but et cinq passes décisives. S’il avait débuté cette saison en tant que titulaire indiscutable, il a récemment perdu sa place au profit des choix tactiques de Jean-Louis Gasset. En effet, il reste sur trois matchs consécutifs sur le banc, malgré l’absence de blessure. Cette situation pourrait indiquer qu’il n’est plus considéré comme un élément prioritaire dans l’effectif. Une éventuelle porte de sortie se dessine donc pour 2025.

Mercato Montpellier HSC : Falaye Sacko convoité en Turquie 3

Konyaspor s’intéresse à Falaye Sacko

D’après les informations rapportées par L’Équipe, le club turc Konyaspor s’intéresse de près au défenseur malien. Des discussions auraient déjà été entamées entre les deux clubs, bien qu’aucun accord n’ait encore été trouvé. À ce stade, aucune précision n’a filtré sur la nature du transfert envisagé (prêt ou départ définitif) ni sur la période de négociation (hiver ou été).

Pour l’instant, Falaye Sacko reste un joueur du Montpellier HSC. Fidèle à l’ADN de La Mosson, il vise avant tout à contribuer au maintien du club en Ligue 1. Ce dimanche, l’international malien de 29 ans devrait être présent avec son équipe pour affronter le RC Lens dans le cadre de la 14e journée.