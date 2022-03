ASSE : Falaye Sacko donne des nouvelles après sa blessure

Publié par Ange A. le 20 mars 2022 à 06:05

Sorti sur blessure lors du nul entre l’ ASSE et Troyes (1-1), Falaye Sacko s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Le Malien est optimiste.

Le message d’espoir de Sacko après sa blessure

L’AS Saint-Étienne a signé une contreperformance dans sa course au maintien. Vendredi, l’ ASSE a concédé le match nul à Geoffroy-Guichard contre l’ESTAC (1-1). Outre ce résultat, les Verts ont enregistré un coup dur suite à la sortie sur blessure de Falaye Sacko. En attendant d’être fixé sur la durée de son indisponibilité, le défenseur stéphanois a adressé un message sur les réseaux sociaux. « Très déçu de m’être blessé et d’avoir abandonné mes coéquipiers durant le match, je ferais tout pour revenir à fond et aider le club à assurer le maintien merci pour tous vos messages », a écrit le Malien sur son compte Instagram au lendemain de sa blessure.

Un possible maintien de l’ ASSE sans Sacko ?

Falaye Sacko est l’une des satisfactions du recrutement hivernal de l’AS Saint-Étienne. Le Malien n’a connu qu’une seule défaite depuis son arrivée en prêt. C’était face au PSG (3-1) au Parc des Princes. Pour le reste, l’ ASSE a enregistré trois victoires et autant de nuls avec son international malien. Sa blessure est donc « une catastrophe » comme l’a souligné Pascal Dupraz après la rencontre contre Troyes. Le technicien savoyard a d’ailleurs indiqué que cette blessure est « ligamentaire ». Ce qui pourrait donc compromettre la saison du défenseur malgré l’optimisme qu’il affiche.

Néanmoins, Pascal Dupraz estime disposer de plusieurs options pour faire face à une absence prolongée de Falaye Sacko. Celui-ci manquera d’ailleurs le prochain rassemblement des Aigles du Mali lors des barrages pour la Coupe du monde. « On a les joueurs pour pallier à cette absence. Je suis effondré pour Falaye mais optimiste pour la suite, on va trouver les solutions », a indiqué le coach stéphanois.