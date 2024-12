PSG Mercato : Al-Khelaïfi négocie en personne avec un cadre du Barça

Pas pleinement satisfait de sa charnière centrale, le PSG travaille en coulisses pour frapper un gros coup dans ce secteur dans les mois à venir. Le président Nasser Al-Khelaifi serait monté au créneau lui-même dans ce dossier en négociant directement avec un cadre du Barça.

Le PSG prêt à tout pour Araujo : le casse-tête défensif enfin résolu ?

Le Paris Saint-Germain serait à la recherche d’un renfort de poids en défense centrale. Selon le média espagnol Don Balon, le nom de Ronald Araujo, le roc défensif du FC Barcelone, serait sur les tablettes de Luis Campos. Le conseiller sportif parisien aurait même chargé son président Nasser Al-Khelaïfi de mener les négociations.

L’international uruguayen, réputé pour sa combativité et sa capacité à jouer de la tête, serait un profil idéal pour renforcer l’axe central de la défense des Rouge et Bleu. Et le club de la capitale ne cache plus son intérêt pour Ronald Araujo. Al-Khelaïfi aurait déjà rencontré à plusieurs reprises l’entourage du joueur uruguayen afin de le convaincre de rejoindre la capitale française dès l’été prochain.

Photo : Ronald Araujo

Pourquoi un tel intérêt pour Araujo ? Le défenseur de 25 ans possède un profil très complet : fort dans les duels, à l’aise techniquement et doté d’un leadership naturel. Ses qualités seraient idéales pour renforcer l’axe central de la défense parisienne, qui a parfois montré des signes de faiblesse cette saison. Mais l’arrivée d’Araujo à Paris ne serait pas sans conséquence.

Le FC Barcelone, bien que confronté à des difficultés financières, compte toujours sur son défenseur. Le club catalan serait d’ailleurs intéressé par Jonathan Tah, le défenseur allemand du Bayer Leverkusen, pour pallier un éventuel départ d’Araujo. Ce jeu de chaises musicales pourrait bouleverser le mercato estival.