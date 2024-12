Montpellier HSC : Téji Savanier critique l’arbitrage après la défaite face au RC Lens

Ce dimanche après-midi, le Montpellier HSC s’est incliné face au RC Lens au stade Bollaert-Delelis (0-2). Après la rencontre, le capitaine montpelliérain Téji Savanier a partagé son ressenti, évoquant notamment des décisions arbitrales controversées qui ont marqué le match.

Un match intense mais frustrant pour Téji Savanier

Titulaire et omniprésent sur le terrain, Téji Savanier a disputé l’intégralité de la rencontre. À 32 ans, le milieu de terrain a mis son expérience au service de son équipe, mais ses efforts n’ont pas suffi pour éviter la défaite. Bien qu’il ait été à l’origine de quelques opportunités offensives, la réussite lui a manqué.

« Il nous a manqué le dernier geste pour obtenir un résultat. J’ai une première occasion, mais Brice Samba réalise un superbe arrêt. Sur ma deuxième tentative, leur joueur sauve le ballon de la tête. Jouer une seule mi-temps face à une équipe de ce niveau, ce n’est pas suffisant si on veut s’en sortir », a confié l’ancien joueur de Nîmes Olympique.

Savanier a également analysé les erreurs de son équipe, notamment sur le second but encaissé. « Franchement, on s’est bien battus. Le deuxième but est une faute bête, un contre-son-camp. Il va falloir continuer de travailler pour rebondir. »

Des décisions arbitrales contestées

Outre la déception du résultat, Téji Savanier n’a pas caché son mécontentement vis-à-vis de certaines décisions arbitrales. Il estime que le Montpellier HSC a été désavantagé par des faits de jeu qui auraient pu changer l’issue du match. « On se bat pour maintenir ce club en Ligue 1. Mais parfois, certains faits de jeu plombent nos efforts », a-t-il déclaré avant de pointer du doigt l’arbitrage.

« Je ne vais pas trop m’exprimer sinon ça risque de créer des polémiques. Mais on sait très bien de quoi je parle. En première mi-temps, il y a une faute qui méritait un carton rouge, mais ça n’a pas été sifflé. On ne va pas s’éterniser sur l’arbitrage, mais aujourd’hui, je suis déçu. Il faut vite réagir pour le prochain match. » Ce défi sera face à l’OGC Nice le 15 décembre prochain au stade de la Mosson.