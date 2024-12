Arrivé au Toulouse FC l’été dernier, Djibril Sidibé s’est fixé un objectif ambitieux : aider le club à se qualifier pour la Ligue des Champions. Le défenseur franco-malien n’a pas caché sa déception après la récente défaite de son équipe face à l’AS Monaco.

Djibril Sidibé : « On peut accrocher une place en Europe, je suis venu pour ça »

Interviewé par BeIN Sports après la défaite (0-2) contre l’AS Monaco ce week-end, le latéral droit de 32 ans a exprimé sa frustration.

« On voulait se confronter à une équipe du top 5 et montrer qu’on était ambitieux. On a affronté un Monaco agressif et bien en place. On a loupé des opportunités, ils ont été cliniques, eux, sur nos quelques erreurs. Monaco a des joueurs de qualité, c’est frustrant. On reste modestes, on va travailler pour préparer le prochain match », a-t-il déclaré.

Toulouse FC : Djibril Sidibé vise une qualification en Ligue des Champions 3

Malgré ce revers, Sidibé reste déterminé à atteindre son objectif : jouer en Ligue des Champions avec le TFC. Il cite notamment l’exemple du Stade Brestois, qui a réussi à se hisser à la troisième place du classement de Ligue 1 la saison dernière et à décrocher son ticket pour la compétition européenne. Pour Sidibé, l’ambition reste un moteur essentiel :

« Il faut être ambitieux. On a eu un bel exemple avec Brest qui dispute la Ligue des Champions. On a démarré timidement, car il y a eu beaucoup de recrutements et des automatismes à peaufiner. Avec beaucoup de travail et d’humilité, si on fait bien les choses, on peut accrocher une place européenne. Il y a d’autres équipes qui sont bien mieux calibrées, mais moi, j’y crois, je suis venu pour ça. On est focus sur le travail. Collectivement, je pense qu’on va réussir à faire de belles choses. »

Il reste encore assez de matchs à jouer pour cette saison. Ainsi, Djibril Sidibé et le Toulouse FC peuvent continuer de travailler pour concrétiser cette ambition.