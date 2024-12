Mercato RC Lens : Le RCL sur les traces d’une pépite brésilienne

Le RC Lens se prépare à vivre un mercato d’hiver très mouvementé. Pendant que le RCL est menacé pour Abdukodir Khusanov, le club sang et or garde un œil sur une piste offensive.

Mercato RC Lens : Gabriel Silva, la nouvelle cible du RCL ?

En quête de renfort offensif pour dynamiser son attaque, le RC Lens s’intéresse de près à Gabriel Silva, jeune attaquant brésilien évoluant à Santa Clara, au Portugal. Le club artésien, réputé pour son flair sur le marché des transferts, pourrait ainsi réaliser une nouvelle belle opération à moindre coût.

Âgé de 22 ans, Gabriel Silva s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe portugaise. Ses statistiques (2 buts et 3 passes décisives en 11 matchs) et son potentiel intéressant ont attiré l’attention des recruteurs lensois. Formé à Palmeiras, il a rejoint Santa Clara en 2022 et a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, le Brésilien représente une opportunité en or pour le RC Lens pour renforcer le groupe de Will Still. Son profil polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes ou en pointe, correspond parfaitement aux besoins de l’équipe. De plus, son jeune âge laisse entrevoir une marge de progression importante.

Le RC Lens, qui souhaite renforcer son secteur offensif sans pour autant casser sa tirelire, pourrait donc boucler rapidement ce dossier. Affaire à suivre…