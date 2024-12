Foot OM : La provocation XXL de Marseille envers l’AS Saint-Étienne

L’OM de Roberto De Zerbi s’est imposé ce dimanche soir face à l’AS Saint-Étienne (2-0) et a profité de l’occasion pour narguer les Stéphanois sur les réseaux sociaux.

L’OM tacle l’ASSE avec un chambrage spectaculaire

L’Olympique de Marseille a signé une prestation convaincante ce dimanche en s’imposant à Saint-Étienne. Grâce aux réalisations d’Adrien Rabiot et de Mason Greenwood, les Marseillais ont maîtrisé leur sujet et confortent leur place sur le podium de Ligue 1. Cette victoire permet à l’OM de revenir à hauteur de Monaco et de mettre la pression sur le PSG.

Les troupes de Roberto De Zerbi semblent avoir trouvé un second souffle et affichent une belle dynamique. Par ailleurs, l’OM a profité de ce succès pour narguer son adversaire du soir sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le compte officiel de l’Olympique de Marseille a posté une vidéo issue du film « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » où Jamel Debbouze se plaint du froid.

La vidéo est accompagnée d’une légende faisant référence aux conditions météorologiques difficiles lors du match : « Il faisait déjà très froid, il fait encore plus froid maintenant ». Cette petite provocation a ravi les supporters marseillais, déjà euphoriques après cette victoire. Mais les fans de l’ASSE, mécontents après cette nouvelle déconvenue de leur équipe, ne devraient pas apprécier.

L'OM sur TikTok : "Il faisait déjà très froid, il fait encore plus froid maintenant." 🥶 😂😂#ASSEOM #TeamOM pic.twitter.com/xaAIN2LJTb — Infos OM (@InfosOM_) December 9, 2024

Quoi qu’il en soit, avec cette performance, l’OM démontre qu’il est bien armé pour jouer les premiers rôles cette saison. Le prochain match, face à Lille OSC, s’annonce déjà comme une rencontre décisive dans la course au titre.