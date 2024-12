OM Mercato : Un transfert déjà dans les tuyaux pour Elye Wahi ?

Auteur d’une première partie de saison décevante à l’OM, Elye Wahi semble devenir un boulet pour les finances de l’OM. Son possible départ lors du mercato est déjà envisagé par certains observateurs.

OM Mercato : Elye Wahi perd sa place au profit de Neal Maupay

L’avenir d’Elye Wahi à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus incertain. Recruté pour environ 30 millions d’euros l’été dernier, en provenance du RC Lens, l’attaquant français peine à s’imposer dans le onze de départ de l’OM. Une nouvelle fois remplaçant lors de la victoire face à Saint-Étienne (2-0), Elye Wahi voit son temps de jeu se réduire considérablement au profit de Neal Maupay.

Cette situation inquiète de nombreux observateurs. Daniel Riolo, dans l’After Foot, n’a pas mâché ses mots : « Ça ne peut pas être clair, parce que le mec a coûté 30M€. Ça, c’est des boulets que tu traînes », a-t-il déclaré sur RMC. Selon le chroniqueur, un départ lors du prochain mercato serait la meilleure solution pour l’OM afin de limiter la casse financière.

A noter que le début de saison difficile d’Elye Wahi à Marseille interroge. Le joueur de 21 ans, pourtant prometteur, n’a pas réussi à s’adapter au style de jeu mis en place par Roberto De Zerbi. Les raisons de cet échec sont multiples : concurrence de Maupay, pression médiatique, difficultés d’adaptation etc.

Une vente lors du prochain mercato estival semble plus probable

Pour l’OM, cette situation est complexe. Le club dirigé par Pablo Longoria devra trouver une solution pour un joueur qui représente un investissement important. Si un départ cet hiver semble peu probable, la donne risque de changer en fin de saison. Une vente lors du prochain mercato estival semble être l’option la plus probable, mais il faudra trouver un acquéreur prêt à mettre le prix.

De son côté, Elye Wahi devra relever la tête et prouver qu’il a les qualités pour réussir au plus haut niveau. Même si pour l’instant, son avenir à l’OM semble de plus en plus compromis.