Mercato OM : Une décision déjà prise pour Elye Wahi

Nouvel attaquant de l’OM, Elye Wahi enchaine des prestations décevantes. Au point où l’idée de se séparer de lui lors du mercato est évoqué. Mais la direction de l’Olympique de Marseille ne l’entend pas de cette oreille.

Mercato OM : Elye Wahi conserve toujours la confiance de sa direrction

Recruté cet été en provenance du RC Lens pour environ 30 millions d’euros, Elye Wahi peine à justifier sa valeur à l’Olympique de Marseille. Arrivé avec de grandes espérances, l’attaquant de 21 ans a dû mal à s’imposer dans le onze de départ marseilalis et à répondre aux attentes placées en lui.

Ses statistiques, avec seulement 2 buts en 9 matchs, sont bien en deçà de ce que l’on attend d’un joueur de son calibre. Ses difficultés à marquer et à peser sur le jeu alimentent alors les rumeurs concernant son avenir à l’OM. Certains observateurs estiment même que le club devrait rapidement se séparer de lui.

Cependant, Mohamed Toubache-Ter dément catégoriquement ces rumeurs. Selon lui, la direction marseillaise continue de faire confiance à Elye Wahi et met en place un accompagnement personnalisé pour l’aider à s’adapter. « Les dirigeants de l’OM lui font confiance », a-t-il posté sur son compte X.

Toutefois, l’insider rappelle que le temps presse et que le joueur de 21 ans doit impérativement améliorer ses performances pour s’imposer comme un élément incontournable de l’équipe. Si Elye Wahi souhaite s’inscrire dans la durée à Marseille, il devra rapidement retrouver son efficacité devant le but et convaincre son entraîneur de lui accorder sa confiance.