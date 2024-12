OM : Luis Henrique dévoile ses grandes ambitions à Marseille !

Ambitions démesurées ou réalisme ? L’attaquant brésilien Luis Henrique enflamme l’OM. Il rêve de la Seleção et d’un titre avec l’Olympique de Marseille.

OM : Luis Henrique prêt à tout pour le titre et la Seleção

L’ailier brésilien de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique, est en feu ! Depuis le début de saison, il enchaine de bonnes prestations en championnat avec des dribbles éblouissants et de sa finition clinique. Comptant déjà 6 buts et 4 passes décisives en 13 matchs de Ligue 1, le jeune ailier de 22 ans s’impose comme l’une des révélations de la saison.

Ses performances remarquables avec l’OM ne passent pas inaperçues. Luis Henrique a récemment confié à Téléfoot son ambition ultime : porter le maillot de la Seleção. « C’est un rêve que j’ai depuis tout petit », a-t-il déclaré. Conscient du chemin qu’il lui reste à parcourir, il affiche une détermination à toute épreuve.

Si le Brésilien rêve de la Seleção, Luis Henrique reste avant tout concentré sur ses objectifs avec l’OM. L’équipe phocéenne, sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, ambitionne de remporter le titre de champion de France. « On a tous les atouts pour y arriver », assure-t-il. Avec un tel état d’esprit et des performances aussi constantes, l’ailier marseillais pourrait bien propulser l’OM vers les sommets et se rapprocher un peu plus de son rêve de jouer pour le Brésil.