PSG : Luis Enrique dévoile sa stratégie pour battre Salzbourg

Interrogé sur la stratégie à adopter pour améliorer l’efficacité offensive de son équipe avant d’affronter le RB Salzbourg, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a annoncé la couleur pour ce match crucial pour son collectif.

PSG : Luis Enrique met la pression avant le match décisif en LDC

Le sort de Luis Enrique au PSG est entre ses mains : une élimination prématurée en Ligue des Champions pourrait sceller son destin. Mardi soir, les Parisiens affronteront le RB Salzbourg dans une rencontre cruciale pour la suite de leur compétition. Conscient de l’enjeu, l’entraîneur espagnol refuse de se livrer à des calculs mathématiques et se veut très clair.

« Nous devons gagner les trois dernières rencontres, c’est ça notre objectif », a déclaré l’ancien coach du Barça en conférence de presse. Pour Luis Enrique, la recette du succès est simple : multiplier les occasions et limiter les risques. « La formule magique, c’est simple : se créer plus d’occasions que l’adversaire. Plus on en aura, plus on aura de chances de marquer », a ajouté le successeur de Christophe Galtier.

Le coach parisien insiste sur la nécessité de multiplier les tentatives, mais aussi d’améliorer la qualité de ces dernières. « Il faut s’en procurer 20, 25 ou même 30, c’est tant mieux. Il il ne suffit pas de tirer pour tirer, il faut tirer au but », précise-t-il. Pour atteindre cet objectif, Luis Enrique compte notamment travailler sur la circulation du ballon et la prise de décision dans les derniers mètres. Conscient de l’enjeu, Luis Enrique a appelé ses joueurs à la victoire.

« Nous devons gagner les trois matchs restants, c’est notre objectif. On sait que chaque point sera précieux dans ce groupe très relevé », a insisté Enrique tout en soulignant l’importance de rester concentré. « Personne ne sait combien de points seront nécessaires pour se qualifier. Nous devons simplement nous focaliser sur notre performance et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre les trois points », a-t-il conclut.

Avec quatre points au compteur, le Paris Saint-Germain occupe actuellement la 25e place de la phase de groupes. Une défaite en Autriche serait donc synonyme d’élimination dans cette compétition.