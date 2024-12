Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset dépité après la défaite à Lens

Depuis les gradins, Jean-Louis Gasset a assisté à la défaite du Montpellier HSC (0-2) face au RC Lens. Après la rencontre, l’entraîneur français de 70 ans a exprimé sa profonde déception.

Jean-Louis Gasset critique ses conditions d’observation au stade

Suspendu après son expulsion lors du match nul (2-2) contre le LOSC Lille, Jean-Louis Gasset n’a pas pu s’installer sur le banc de touche ce week-end. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a suivi la prestation de son équipe depuis les loges, mais dans des conditions qu’il a jugées insatisfaisantes.

« Depuis mon “pigeonnier” là-haut, j’étais au sommet du stade, avec trois mille marches à gravir. J’espère que le prochain entraîneur qui viendra ici sera placé un peu plus bas pour pouvoir descendre à la mi-temps et faire son travail. Là, le temps que je redescende, le match était terminé », a-t-il critiqué avec amertume.

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

Des regrets après une défaite frustrante à Lens

Privé de contact direct avec ses joueurs, Jean-Louis Gasset a exprimé des regrets quant à l’issue de la rencontre. « Bien sûr, il y a des regrets. On voit les occasions qu’on se procure : le défenseur adverse sauve sur la ligne, Brice Samba réalise un arrêt décisif alors que nous étions dominateurs. On se dit qu’on peut égaliser, mais ensuite vient ce deuxième but… Un coup franc anodin dévié, et ça finit au fond. Voilà, c’est le Montpellier malheureux en ce moment. »

En plus de ces déboires, Gasset a également pointé certaines décisions arbitrales discutables, notamment un penalty qui n’a pas été accordé. « Au départ de l’action, il me semble qu’il y a faute sur Nordin. Ensuite, il y a peut-être une exagération, mais le football est fait de détails. Et en ce moment, ces détails ne jouent pas en notre faveur », a-t-il analysé.

Jean-Louis Gasset espère retrouver sa place sur le banc pour le prochain match du Montpellier HSC face à l’OGC Nice, prévu le 15 décembre prochain.