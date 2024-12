ASSE-OM : Interruption du match, l’AS Saint-Etienne encourt une lourde sanction

L’ASSE risque d’être sanctionnée sévèrement par la Ligue de Football Professionnel suite à l’interruption du match contre l’OM, en raison des fumigènes allumés par les supporters ultras stéphanois. Les tribunes Sud et Nord pourraient être fermées.

ASSE : Le craquage de fumigènes pourrait coûter très cher aux Verts

L’ASSE a été portée par plus de 35 000 supporters lors du match perdu à Geoffroy-Guichard face à l’OM (2-0), dimanche soir. Les différents groupes de supporters stéphanois n’ont cessé d’encourager leur équipe, en vain. Le niveau de jeu des Verts s’est révélé insuffisant face à la domination des Phocéens.

Par ailleurs, la rencontre a été marquée par de nombreux incidents. Les groupes ultras de l’AS Saint-Étienne ont déclenché des centaines d’engins pyrotechniques avant et pendant le match. En raison d’un épais nuage de fumée ayant rendu la visibilité quasi nulle sur la pelouse, le jeu a dû être interrompu juste avant le temps additionnel. Après quelques minutes d’arrêt, le match a repris une fois les fumigènes dissipés.

Amende pour l’AS Saint-Etienne et fermeture des kops en vue !

Ces incidents coïncidaient avec la célébration du 25e anniversaire de l’Avant-Garde des Magic Fans (MF91), à l’occasion de la Sainte-Barbe. Ces festivités, soutenues par les autres groupes ultras comme le GA92, pourraient valoir à l’ASSE de lourdes sanctions de la part de la Commission de discipline de la LFP.

En effet, la détention et l’utilisation d’engins pyrotechniques dans les stades sont strictement interdites. Selon Evect, plus de 400 engins ont été recensés par le délégué du match dans son rapport. L’ASSE risque ainsi une amende conséquente, ainsi qu’une fermeture partielle ou totale des tribunes Nord et Sud, déjà sous le coup d’un sursis pour des faits antérieurs.

La LFP devrait rendre son verdict concernant les incidents survenus lors de ce match de la 14e journée, ce mercredi 11 décembre.