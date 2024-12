ASSE : Dall’Oglio avoue l’impuissance de l’AS Saint-Etienne, les Verts coulent !

L’ASSE n’a pas réussi à relever la tête devant son public, après la lourde défaite (5-0) concédée à Rennes. Elle s’est encore inclinée face à l’OM, dimanche soir. Après cette 9ème défaite de la saison, Olivier Dall’Oglio reconnaît que son équipe est démunie face au niveau de la Ligue 1.

Neuvième défaite de l’ASSE cette saison, le maintien se complique !

L’AS Saint-Étienne a chuté d’une place au classement, passant de la 15e à la 16e position, suite à sa défaite face à l’Olympique de Marseille (2-0) à Geoffroy-Guichard. Les Verts ont encaissé un but par mi-temps et n’ont pas réussi à réagir, malgré le soutien fervent de 35 000 supporters.

L’équipe d’Olivier Dall’Oglio a concédé sa neuvième défaite en championnat cette saison et se rapproche dangereusement de la zone rouge, occupant désormais la place de barragiste. Avec seulement 13 points au compteur en 14 journées disputées, les Stéphanois partent de loin dans la course pour le maintien en Ligue 1.

Olivier Dall’Oglio : « On ressent une certaine impuissance … »

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’a pas caché sa déception. Il a notamment souligné l’incapacité de son équipe à rivaliser avec l’élite.

« Il aurait fallu qu’on élève considérablement notre niveau technique et physique pour espérer tenir tête à l’OM. Nous avons trop subi les événements et n’avons pas su nous créer suffisamment d’occasions. On ressent une certaine impuissance face à une équipe comme Marseille », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Il y a une grosse différence entre les deux équipes ».

ASSE : Une dernière carte pour Olivier Dall’Oglio à Toulouse

Olivier Dall’Oglio aura une dernière chance pour tenter de redresser la situation lors du déplacement à Toulouse, vendredi à 20h45, pour le compte de la dernière journée avant la trêve hivernale. En cas de nouveau revers, son poste pourrait être menacé.

La direction de l’ASSE aurait déjà identifié des profils susceptibles de le remplacer pendant la pause. Le technicien gardois jouera donc son avenir face au Toulouse FC au Stadium, en ouverture de la 15e journée.