Content d’avoir contribué au beau parcours du Stade Brestois, Marco Bizot ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Face au PSV Eindhoven, le gardien de but néerlandais espère décrocher une victoire, tout en reconnaissant la force de leur adversaire.

Marco Bizot : « Un plaisir de jouer contre une équipe des Pays-Bas »

Marco Bizot, gardien de but du Stade Brestois, connaît bien les qualités du PSV Eindhoven. Originaire des Pays-Bas, il voit cette rencontre comme un défi passionnant : « C’est un plaisir de pouvoir jouer contre une équipe néerlandaise, surtout à domicile. Et c’est fantastique de disputer la Ligue des Champions avec un club comme Brest. Nous voulons montrer nos qualités. Je connais très bien le PSV, c’est une équipe très forte. »

Le portier brestois insiste sur l’importance de la cohésion pour rivaliser avec le PSV : « Nous devons travailler en équipe pour nous créer des occasions et leur rendre la tâche difficile. »

Cependant, Bizot regrette les absences qui affaiblissent l’équipe : « Il y a eu plusieurs changements et des blessures qui ont réduit notre effectif. Avec un calendrier aussi chargé, c’est compliqué. Prendre un but dans les 10 ou 15 premières minutes rend la tâche encore plus difficile. »

Stade Brestois - PSV Eindhoven : Marco Bizot prêt pour un choc en Ligue des Champions 3

Un rêve devenu réalité pour le Stade Brestois

En repensant à son arrivée au club, Marco Bizot exprime sa fierté de jouer la Ligue des Champions : « Quand je suis arrivé à Brest, l’objectif était simplement de se maintenir en Ligue 1. La Ligue des Champions, c’était impensable. Mais la saison dernière, nous avons pratiqué un très beau football. Aujourd’hui, nous avons 10 points au classement, c’est magnifique. Ce serait extraordinaire de franchir ce tour. Cette aventure ressemble à un conte de fées pour notre petite équipe… », a-t-il déclaré tout enthousiasmé.