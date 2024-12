Révolution à l’OM : Pablo Longoria fait des confidences sur Mehdi Benatia

Pablo Longoria fait confiance à son conseiller sportif Mehdi Benatia. Le président de l’OM a délégué une partie de ses pouvoirs à l’ancien défenseur pour gérer le mercato.

OM : Pablo Longoria lève le pied sur le mercato, Mehdi Benatia prend les commandes

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a annoncé une évolution notable dans l’organisation sportive du club. Depuis son arrivée en 2020, l’Espagnol était particulièrement impliqué dans le recrutement des joueurs. Cependant, avec l’arrivée de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif, le dirigeant espagnol a décidé de déléguer une partie de ses responsabilités.

Cette décision, selon Pablo Longoria, vise à apporter un souffle nouveau au club et à créer une dynamique positive autour du projet sportif. Mehdi Benatia, ancien défenseur marocain et fin connaisseur du football européen, est considéré comme l’homme de la situation pour mener à bien cette mission. Le président marseillais a souligné la complémentarité entre les deux hommes et la confiance qu’il accorde à son nouveau collaborateur.

Cette délégation de pouvoir ne signifie pas pour autant qu’il se désengage complètement des questions sportives. Longoria reste le garant du projet sportif et aura toujours le dernier mot sur les décisions importantes. Cependant, il souhaite désormais se concentrer sur une vision plus globale du club et laisser Benatia gérer au quotidien le recrutement des joueurs. « Avec Javier Ribalta, je gérais beaucoup le mercato car nous formions un binôme depuis des années. Mais avec Mehdi, je veux beaucoup déléguer », a-t-il confié dans une longue interview accordée à Zack Nani.

Pablo Longoria sur Medhi Benatia :



"C’est quelqu’un d’un très haut niveau. Je cherche à ce qu’il mette en place son propre processus."



[@Zack_Nani] pic.twitter.com/a3TPYY33dm — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 9, 2024

Ainsi, l’arrivée de Mehdi Benatia à l’Olympique de Marseille marque un tournant dans l’organisation sportive du club. Pablo Longoria, tout en restant impliqué, a choisi de faire confiance à son nouveau bras droit pour gérer le mercato. Ce dernier devrait d’ailleurs être promu au rang de directeur sportif dans les semaines à venir. Cette décision devrait permettre à l’OM de gagner en efficacité dans le recrutement et de renforcer son assise sur la scène nationale et européenne.