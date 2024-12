Mercato OL : Almada et Luiz Henrique bientôt à l’Olympique Lyonnais ? La réponse de Botafogo

L’OL devrait être renforcé par Thiago Almada et Luiz Henrique, deux joueurs clés de Botafogo. Interrogé sur ces deux dossiers, le directeur sportif du club brésilien jette un coup d’eau froide sur l’arrivée de l’Argentin et du Brésilien à Lyon.

Mercato : Les joueurs de Botafogo très sollicités, de la concurrence pour l’OL

John Textor, président d’Eagle Football, avait initialement prévu de transférer Thiago Almada et Luiz Henrique de Botafogo à l’OL. Recruté à l’Atlanta United en MLS l’été dernier, Almada devait effectuer un passage par le club brésilien avant de rejoindre Lyon. Quant à Henrique, il est pressenti pour renforcer l’effectif de l’Olympique Lyonnais en prévision du départ d’Alexandre Lacazette.

Les deux joueurs ont connu une saison 2024 exceptionnelle avec Botafogo, remportant la Copa Libertadores et le championnat brésilien. Leur parcours les a également qualifiés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 aux États-Unis. Actuellement, ils sont au Qatar où ils participent à la Coupe Intercontinentale des clubs. Forts de leur saison réussie, les joueurs du club carioca ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs. Ils sont très courtisés en ce moment.

Mercato : Le transfert d’Almada et de Luiz Henrique à l’Olympique Lyonnais en danger !

Malgré ces performances remarquables et l’attente autour de leur arrivée à l’OL, le transfert des deux joueurs se complique. Alessandro Brito, directeur sportif de Botafogo, s’est confié à ESPN Brésil sur les incertitudes entourant l’avenir d’Almada et Henrique.

« Ce n’est pas seulement l’inquiétude des supporters de Botafogo, mais aussi la nôtre. Remplacer des joueurs de ce calibre n’est pas une tâche aisée », a-t-il déclaré, soulignant l’importance des deux joueurs au sein de l’équipe.

Interrogé plus spécifiquement Thiago Almada et de Luiz Henrique, Brito a reconnu que leur avenir restait incertain : « Nous n’avons pas encore de certitude. Nous avons eu de nombreuses discussions, notamment avec John Textor (président de l’OL et Botafogo). Plusieurs scénarios sont envisagés : rester jusqu’à mi-année, partir à Lyon pour maximiser leur valeur, ou même envisager des échanges avec des joueurs lyonnais. Nous sommes en pleine réflexion pour 2025. »

Il y a quelques jours, Alessandro Brito avait déjà souligné le bonheur d’Almada et Henrique à Botafogo et leur souhait de rester au club.