Mercato PSG : Kolo Muani sur le départ ? Le profil idéal pour le remplacer !

Le PSG se prépare à un mercato d’hiver qui pourrait s’avérer mouvementé. Si le club parisien devrait privilégier la stabilité, le départ potentiel de Randal Kolo Muani pourrait l’obliger à bouger. Mais plutôt que de recruter un pur avant-centre, le Paris SG chercherait un attaquant polyvalent capable d’évoluer à plusieurs postes.

Mercato PSG : Un profil polyvalent pour remplacer Kolo Muani ?

Recruté à prix d’or durant l’été 2023, Randal Kolo Muani peine à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique. Si l’international français venait à changer d’air cet hiver, le Paris Saint-Germain ne chercherait pas forcément à le remplacer par un profil identique.

Selon les informations du journal Le Parisien, le club de Nasser Al-Khelaïfi privilégierait plutôt le recrutement d’un attaquant capable d’évoluer à la fois en pointe et sur un côté. Ce profil, plus flexible, permettrait à l’entraîneur Luis Enrique de disposer davantage d’options tactiques et de mieux s’adapter aux différentes rencontres.

Les avantages d’un profil polyvalent

Un attaquant polyvalent présente plusieurs avantages pour le Paris Saint-Germain. Il permettrait tout d’abord de renforcer la concurrence au sein de l’effectif et de maintenir une pression constante sur les titulaires. De plus, ce type de joueur pourrait s’avérer précieux en cas de blessure ou de suspension, en permettant à l’entraîneur de composer différentes équipes sans modifier son système de jeu.

Enfin, un attaquant polyvalent serait plus facile à intégrer dans un collectif déjà bien rôdé. L’avenir de Randal Kolo Muani au PSG reste incertain. Si l’ancien Nantais parvenait à se relancer et à convaincre Luis Enrique de lui faire confiance, il pourrait rester à Paris. En revanche, si le joueur de 25 ans souhaite quitter le club et que le PSG trouve un accord avec un club acheteur, Luis Campos se mettrait alors en quête d’un attaquant polyvalentMercato PSG : Luis Enrique lâche une bombe sur Luis Campos pour renforcer son secteur offensif.

Le mercato d’hiver du Paris SG s’annonce donc passionnant. Si le départ de Kolo Muani n’est pas acté, le champion de France en titre pourrait saisir cette opportunité pour renforcer son effectif et gagner en profondeur de jeu. Le recrutement d’un attaquant polyvalent représenterait un choix judicieux, à condition de trouver le profil idéal. Affaire à suivre donc…