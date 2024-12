PSG : Lucas Hernandez de retour, le Paris SG écrase le RB Salzbourg !

Lucas Hernandez a fait son grand retour sur les terrains avec le PSG, et il l’a fêté comme il se doit ! Le Paris SG a retrouvé le sourire en s’imposant face au RB Salzbourg en Ligue des Champions.

PSG vs RB Salzbourg : Le Paris SG s’impose, Lucas Hernandez jubile !

Le PSG renoue avec la victoire mardi soir face au RB Salzbourg et relance sa campagne européenne. Après un bilan décevant : trois défaites contre Arsenal (2-0), l’Atlético Madrid (2-1) et le Bayern Munich (1-0), une victoire face à Girona (1-0) et un match nul contre le PSV Eindhoven (1-1) en 5 journées de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le Paris SG bat les Autrichiens (3-0) et retrouve le sourire.

C’est l’attaquant portugais, Gonçalo Ramos qui a trouvé la faille et a ouvert le score à la 30e minute de jeu. Ses coéquipiers Nuno Mendes et Désiré Doué ont enfoncé les Autrichiens respectivement à la 72e et 85e minute.

Le technicien du club, Luis Enrique est satisfait de la performance de ses joueurs. « Ça a été un match où on a été concentré. On a mérité de gagner. L’attitude défensive a été exceptionnelle. On améliore notre différence de buts, l’équipe doit s’améliorer dans tous les domaines. », a déclaré le coach parisien au micro de Canal+.

Lors de cette rencontre, Lucas Hernandez a fait son retour sur les terrains après plusieurs mois d’absence en raison d’une grave blessure et d’une opération chirurgicale en mai dernier. Il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors du quart de finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

« Ça fait plaisir, c’est une fierté de retrouver les terrains. Quand tu subis une blessure comme ça, ce n’est jamais facile. Mentalement, dès le premier jour après mon opération, je savais que j’allais revenir vite et plus fort. », a réagi Lucas Hernandez après son grand retour.

L’international français est fier de la prestation du PSG face au RB Salzbourg. Selon lui, une victoire était nécessaire pour se relancer en Ligue des Champions. « Il ne fallait pas se rater. On a été présent, on garde cette victoire en espérant continuer sur cette même dynamique en janvier. Ce seront deux grosses équipes (Manchester City et Stuttgart), mais on jouera avec notre public, ce sera notre numéro 12. », a-t-il ajouté.