PSG : Lucas Hernandez de retour, les coulisses d’une rééducation express

Lucas Hernandez, victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés en mai dernier, a effectué son retour tant attendu dans le groupe du PSG. Le défenseur français, qui avait déjà subi cette même blessure lors de la Coupe du monde 2022, a fait preuve d’une incroyable résilience pour retrouver les terrains.

PSG : Lucas Hernandez, le retour d’un guerrier

Blessé lors de la demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le joueur de 28 ans a subi une nouvelle opération du genou. Malgré le coup dur, Lucas Hernandez n’a jamais baissé les bras, même s’il a dû mener un long combat et faire preuve d’une résilience remarquable pour revenir à la compétition. Un retour express dont le journal Le Parisien a dévoilé les coulisses de ce retour express.

Entouré d’une équipe médicale compétente, notamment le chirurgien Christian Fink qui l’avait déjà opéré à deux reprises, le joueur a tout donné pour revenir au plus haut niveau. Dès sa blessure, Lucas Hernandez a été touché moralement. « Mais c’est un garçon intelligent et il a rapidement su ce qu’il fallait faire pour remonter la pente », a expliqué un proche du vestiaire parisien.

En effet, Lucas Hernandez s’est « mis en mode guerrier » pour retrouver les terrains au plus vite. Sa détermination et sa discipline lui ont permis de franchir toutes les étapes de sa rééducation avec succès. Le chirurgien autrichien qui l’a opéré a toujours trouvé l’international français « extrêmement motivé et cohérent avec les programmes de rééducation ».

Un retour prématuré ?

Si ce retour rapide est une excellente nouvelle pour le PSG, certains observateurs s’interrogent sur les risques encourus par le joueur. En effet, les blessures aux ligaments croisés sont particulièrement délicates et nécessitent souvent une longue période de récupération.

Toutefois, l’encadrement médical du PSG semble avoir tout mis en œuvre pour que le retour de Lucas Hernandez se fasse dans les meilleures conditions. « Jusqu’à présent, il s’est vraiment rétabli, comme en témoignent ses excellentes performances après chaque blessure. Il a fait d’excellents retours après trois blessures au genou auparavant », a d’ailleurs confié le chirurgien.