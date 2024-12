Le Stade Brestois traverse peut-être des moments compliqués en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, le club breton affiche un visage totalement différent. Ce mardi soir, les Pirates ont battu le géant PSV Eindhoven, et s’offrent ainsi une chance de qualification historique. S’adressant à la presse après le match, Éric Roy a exprimé son ambition démesurée pour cette compétition.

Éric Roy salue le mérite de ses joueurs

À la veille de cette rencontre, Éric Roy admettait lui-même ne pas croire à un exploit face au PSV Eindhoven, surtout avec une équipe diminuée par sept absences majeures. Pourtant, sur le terrain, les Ty Zefs ont fait preuve d’un engagement remarquable, s’imposant 1-0 contre le leader du championnat néerlandais.

En conférence de presse, l’entraîneur breton a exprimé sa fierté : « Ce n’est pas, effectivement, un petit exploit pour un club comme le nôtre, et il y a beaucoup de fierté ce soir. » Il a également souligné la difficulté de rivaliser avec un adversaire d’un tel calibre : « on ne peut espérer battre ce genre d’adversaires, habitués à ces compétitions, dotés de talents et de moyens considérables. »

Cette victoire est, selon lui, le fruit de la volonté et de l’intensité affichées par ses joueurs : « Si on ne met pas cette intensité et cette agressivité qui nous caractérisent, on n’a aucune chance. Nous avons mis les ingrédients nécessaires pour faire basculer le match en notre faveur. »

Stade Brestois : l’ambition audacieuse d’Éric Roy en Ligue des Champions 3

Objectif : intégrer le top 8 de la Ligue des Champions

Grâce à cette victoire, le Stade Brestois occupe provisoirement la cinquième place au classement général de la Ligue des Champions avec 13 points. Une seule victoire suffirait pour sceller sa qualification dans le top 8, un objectif ambitieux fixé par Éric Roy.

« Il ne faut pas se retenir quand on dispute ce genre de matchs. Nous avons démontré nos valeurs sur le terrain, et il faut en profiter. Bien sûr, la compétition n’est pas terminée, mais dès le prochain match, nous chercherons à grappiller des points. Pourquoi ne pas viser une place dans le top 8 ? », a déclaré l’entraîneur, visiblement confiant.