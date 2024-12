Ligue des Champions : le Stade Brestois arrache une victoire précieuse face au PSV Eindhoven

Après une lourde défaite face au FC Barcelone (0-3), le Stade Brestois a su rebondir en Ligue des Champions. Ce mardi soir, les Ty Zefs se sont imposés au forceps face au PSV Eindhoven, sur le score de 1-0, au terme d’une rencontre âprement disputée.

Le Stade Brestois continue de surprendre en Ligue des Champions. Après avoir été stoppé par le géant catalan, l’équipe bretonne a retrouvé son efficacité lors de cette sixième journée. Soutenus par de nombreux supporters ayant fait le déplacement au stade de Guingamp, les hommes d’Éric Roy ont décroché une victoire importante.

Cependant, le match n’a pas été une promenade de santé pour les Bretons. Face au leader du championnat néerlandais, les Brestois ont dû faire preuve de solidarité et d’efficacité. Le PSV Eindhoven a dominé la première période avec une possession de balle écrasante.

⌚️90' | 𝐂'𝐄𝐒𝐓 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐄́ 𝐎𝐍 𝐋'𝐀 𝐅𝐀𝐈𝐓 ! ❤️🤍



Au terme d'un match HÉROÏQUE le Stade Brestois s'impose par la plus petite des marges face au champion des Pays-Bas et entrevoit un peu plus la suite de la compétition !



𝑬𝑿𝑪𝑬𝑷𝑻𝑰𝑶𝑵𝑵𝑬𝑳 ⚡️#SB29PSV 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/ovYzsFEYXX