ASSE : Alerte rouge, l’AS Saint-Etienne toujours décimée avant Toulouse FC

L’entraîneur de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio, voit ses plans réduits en miettes ! Privé de plusieurs joueurs clés, il aborde le match contre Toulouse FC, vendredi soir, avec un effectif largement amoindri.

Catastrophe sanitaire à l’ASSE : Boakye, Nadé et Wadji restent à l’infirmerie, en plus de Maçon et Ben Old

L’ASSE continue de subir les affres des blessures. Déjà privée de six joueurs majeurs lors de la défaite face à l’OM (0-2), l’équipe stéphanoise voit ses difficultés s’aggraver. Pour le match face à Toulouse FC, vendredi soir, l’infirmerie reste bien garnie.

Augustin Boakye, Mickaël Nadé et Ibrahima Wadji ne seront pas en mesure de participer à cette rencontre selon le Peuple-Vert. Yvann Macon et Ben Old, blessés plus gravement, sont quant à eux indisponibles jusqu’à l’année prochaine.

AS Saint-Etienne : Incertitude sur l’état de Moueffek

Touché lors de la lourde défaite à Rennes, Aïmen Moueffek se remet progressivement. Son état sera réévalué d’ici vendredi afin de déterminer s’il pourra intégrer le groupe de l’ASSE, à en croire le média spécialisé. Anthony Briançon et Thomas Monconduit poursuivent leur réathlétisation, mais ne seront pas rétablis à temps pour affronter Toulouse FC.

Après ASSE-OM, Cafaro reste suspendu face au TFC

À ces absences s’ajoute celle de Mathieu Cafaro, suspendu pour deux matchs. Face à Toulouse, qui occupe une place dans le ventre mou du classement, l’ASSE se trouve à un tournant. Une victoire s’impose pour se relancer dans la course pour le maintenir en Ligue 1 et pour conforter la position d’Olivier Dall’Oglio sur le banc des Verts.

Toulouse FC-ASSE : Un effectif diminué, casse-tête pour Dall’Oglio

Ces nombreuses absences placent Olivier Dall’Oglio dans une situation délicate. L’entraîneur de l’AS saint-Etienne, qui redoutait déjà ce scénario après le match contre Marseille, devra composer avec un effectif largement diminué. « Pour vendredi, je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer beaucoup de monde. Cela va être un nouveau défi », avait-il prévenu.