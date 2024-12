Transfert ASSE : Une belle signature officialisée à l’AS Saint-Etienne

L’ASSE féminine s’est encore renforcée ! Un milieu de terrain, en provenance des Girondins de Bordeaux, a signé chez les Vertes ce mercredi.

Transfert ASSE : Marie Dehri renforce l’ASSE féminin

Un transfert à l’ASSE est officialisé. L’équipe féminine du club stéphanois a le plaisir d’annoncer la signature de Marie Dehri. La jeune milieu de terrain s’est officiellement engagée avec l’AS Saint-Etienne ce jour, comme indiqué sur le site officiel du club.

Libre de tout contrat suite à la relégation administrative des Girondins de Bordeaux, Marie Dehri, 21 ans, était à la recherche d’un nouveau challenge pour relancer sa carrière. C’est désormais chose faite puisqu’elle vient renforcer l’entrejeu de l’équipe de Laurent Mortel. Elle portera le numéro 21.

✍️ Marie Dehri rejoint les Vertes ! 💚



La milieu de terrain de 21 ans formée aux @FCGBWomen intègre l’effectif de Laurent Mortel, actuellement sixième d’@ArkemaPL ! 👇https://t.co/91iAK3OFhM — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) December 11, 2024

« Je suis très heureuse de rejoindre l’ASSE. C’est un projet ambitieux au sein d’un grand club et je suis ravie d’en faire partie. J’ai hâte de commencer et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain », a déclaré Marie Dehri, recrutée pour sa capacité à récupérer les ballons et à relancer proprement le jeu.

Laurent Mortel : » Marie Dehri apporte son talent et son expérience à Saint-Etienne »

De son côté, Laurent Mortel, entraîneur des Vertes, s’est félicité de ce transfert à l’ASSE : « Marie recherchait un club structuré où elle pourrait s’épanouir. Son jeune talent et son expérience vont être de précieux atouts pour notre équipe. Nous sommes ravis de l’accueillir et de travailler ensemble. »

L’AS Saint-Etienne féminine, actuellement 6e du championnat, affrontera le Paris Saint-Germain ce vendredi soir à 21h au stade Geoffroy-Guichard.