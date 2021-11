Bordeaux Mercato : Les Girondins interdits de recruter cet hiver ?

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2021 à 19:56

Les Girondins de Bordeaux ont un rendez-vous crucial, mercredi, concernant le mercato hivernal. Gérard Lopez n'est pas pour autant inquiet.

Bordeaux devrait être autorisé à recruter en janvier

Bordeaux serait-il autorisé à recruter cet hiver ou non ? La réponse sera connue ce mercredi après-midi suite au passage de Gérard Lopez devant la DNCG, pour le bilan financier du club au scapulaire à la mi-saison 2021-2022. Entre temps, la tendance serait plutôt au feu du côté du gendarme financier de la Ligue de football professionnel (LFP). D’après les informations de Sud Ouest, le président du FCGB n’a « pas d’inquiétude » pour les rendez-vous devant la DNCG. Il aurait tenu ses promesses de cet été.

Le journal régional va plus loin et assure que « les conditions imposées lors du mercato d'été (un encadrement de la masse salariale et l'obligation de vendre au moins autant en valeur qu'il n'achète) devraient être maintenues pour le mercato d'hiver ». En d’autres termes, les Girondins de Bordeaux ne seront pas interdits de recrutement pendant le mercato hivernal en janvier, si l’on se fie aux indiscrétions de la source.

FCGB : Déjà de nombreux renforts cet été

Gérard Lopez a racheté Bordeaux au groupe américain King Street en juillet 2021 alors que le club bordelais était menacé de rétrogradation administrative en division nationale. Il avait dû donner des garanties à la DNCG pour qu'elle lève la menace de relégation des Girondins. Ce qui a permis à ces derniers de rester en Ligue 1 et même de se renforcer cet été.

Outre l’arrivée de Vladimir Petkovic à la place de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche de Bordeaux, Gérard Lopez a recruté plusieurs joueurs sous la forme de prêt pour la plupart : Fansergio (milieu de terrain), Jean Onana (milieu défensif), Gidéon Mensah (arrière gauche), Ricardo Mangas (défenseur), Timothée Pembélé (défenseur central), Javairô Dilrosun (ailier), Stian Gregersen (défenseur) et Alberth Elis (attaquant).