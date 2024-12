Mercato PSG : Le Barça et le Paris SG en lutte pour un serial buteur !

Le prolifique attaquant suédois, Viktor Gyökeres, envisage de claquer la porte du Sporting CP lors du prochain mercato hivernal. Le PSG et le FC Barcelone sont à l’affût.

Mercato PSG : Le Paris SG pourra-t-il réussir le gros coup Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres ne devrait pas faire long feu au Sporting Portugal. L’attaquant suédois, auteur de 25 buts en 23 matchs, est sur les tablettes des plus grands clubs européens, dont le PSG et le FC Barcelone.

Les dirigeants du Paris SG insistent pour recruter Viktor Gyökeres afin de compenser le départ de l’attaquant français Kylian Mbappé. Depuis le départ du Bondynois vers le Real Madrid, les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas encore réussi à attirer de vrais buteurs. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos et son équipe envisagent de passer à l’offensive pour recruter le crack suédois lors du prochain mercato hivernal.

Selon les informations du compte X PSG Inside Actus, le club de la capitale serait prêt à payer la clause libératoire du joueur, qui s’élève à 100 millions d’euros. Mais la tâche ne sera pas facile pour le PSG. Outre le prix élevé du joueur, l’ogre parisien doit faire face à une rude concurrence sur ce dossier.

Le FC Barcelone bouge aussi les lignes pour s’attacher les services de Viktor Gyökeres. Malgré les difficultés financières, le club catalan pourrait tenter le coup pour attirer l’international suédois. À 36 ans, Robert Lewandowski commence à sentir le poids des années et les Blaugrana seraient à la recherche d’un successeur à long terme. Le profil de Gyökeres, jeune, puissant et prolifique, correspond parfaitement aux attentes des dirigeants catalans.

Un départ motivé par la situation sportive du Sporting

Les relations entre Viktor Gyökeres et le Sporting Portugal se seraient tendues ces derniers temps. Le départ de Ruben Amorim, l’entraîneur qui a révélé le joueur, a laissé des traces. Les résultats du club lusitanien se sont effondrés et l’ambiance au sein de l’équipe ne serait plus au beau fixe.

Cette situation pourrait pousser l’attaquant à quitter le Portugal plus tôt que prévu. Sous contrat jusqu’en juin 2028, la valeur marchande de Viktor Gyökeres est estimée à 70 millions d’euros par Transfermarkt.