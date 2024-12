RC Lens : Jhoanner Chávez se livre sur son adaptation difficile au RCL

Jhoanner Chávez connaît un progrès remarquable depuis son arrivée au RC Lens. Le jeune défenseur a su s’imposer dans un groupe en pleine mutation grâce à son adaptation difficile mais tout de même réussie.

RC Lens : Jhoanner Chávez prêt à briller avec le RCL

Arrivé en janvier dernier en provenance d’Équateur, Jhoanner Chávez s’est rapidement imposé dans le onze de départ du RC Lens. Cette saison, le jeune joueur de 22 ans se positionne déjà comme un joueur important du groupe de Will Still. L’Equatorien a déjà disputé 9 matchs de Ligue 1 pour un but marqué. Avec 50% de titularisations, Chávez continue de progresser sous les couleurs des Sang et Or.

Le jeune défenseur, dont l’option d’achat a été levée cet été, revient sur son adaptation à la Ligue 1 et les ambitions du club. « Le plus dur, ce n’était pas sur le terrain, mais en dehors », confie Jhoanner Chávez. « S’adapter à un nouveau pays, à une nouvelle culture, à une nouvelle langue… ça prend du temps. Mais je suis content de mes progrès et je me sens de plus en plus à l’aise à Lens », a-t-il expliqué.

Si le joueur a rapidement intégré les automatismes de jeu lensois, il a dû faire face à quelques difficultés d’adaptation. « La cuisine française, par exemple, c’est un monde à part ! Mais je découvre de nouvelles choses chaque jour et j’apprécie cette expérience », s’est-il rassuré. En ce qui concerne les ambitions du RC Lens, Jhoanner Chávez est clair :

« On veut aller le plus haut possible. On a un groupe de qualité et un staff qui nous pousse à nous dépasser. On a montré qu’on était capable de rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1. Maintenant, il faut confirmer », a déclaré le latéral gauche.

Le défenseur équatorien se sent pleinement intégré au projet lensois et est déterminé à apporter sa pierre à l’édifice. « Je suis très heureux ici. Les supporters sont incroyables et l’ambiance au stade est unique. J’espère qu’on pourra leur offrir de belles saisons. »