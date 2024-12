Mercato OM : Paul Pogba à Marseille, le parfait accord pour les deux parties

Libre de tout contrat, Paul Pogba va-t-il rejoindre l’OM lors du mercato hivernal ? Certains observateurs comme Eric Di Meco y croient dur comme fer et listent les nombreux avantages pour le joueur et le club.

Mercato OM : Paul Pogba et Marseille, un mariage taillé pour le succès

Le prochain mercato de l’Olympique de Marseille promet d’être très mouvementé. Après avoir réussi le coup de maître cet été en signant Adrien Rabiot, libre de tout contrat, le club phocéen pourrait bien réitérer l’exploit avec Paul Pogba. Libéré de son bail avec la Juventus, l’international tricolore est à la recherche d’un nouveau challenge.

L’OM se présente comme l’une destinations favorites pour l’accueillir. Paul Pogba lui-même ne s’oppose pas vraiment à une arrivée en Ligue 1. Mais si l’idée de voir le champion du monde 2018 évoluer au Vélodrome fait rêver les supporters, rien n’est encore acté. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont effectivement évoqué l’option Pogba, sans qu’aucune décision définitive ne soit prise en interne.

Eric Di Meco, ancien joueur de l’OM, estime d’ailleurs que ce probable collaboration pourrait être bénéfique pour les deux parties. Selon lui, le projet marseillais, porté par un entraîneur ambitieux comme Roberto De Zerbi, permettrait à Paul Pogba de retrouver son meilleur niveau et de se relancer. De plus, jouer à Marseille lui permettrait d’être sous les feux des projecteurs et ainsi de se rapprocher de l’équipe de France.

Frank McCourt prêt à payer le prix pour ce transfert XXL

Cependant, le consultant de RMC reconnaît que la concurrence pourrait être rude, notamment de la part du Paris Saint-Germain. Néanmoins, il estime que l’OM a de grandes chances de séduire l’ancien milieu de Manchester United grâce à un projet sportif intéressant et à un rôle central à lui offrir. « Pogba peut se dire que pour être sous l’œil de Didier Deschamps, il vaut mieux que je joue à l’OM qu’ailleurs », déclaré Di Méco.

Frank McCourt, propriétaire de l’OM, dispose aussi de moyens financiers pour réaliser ce transfert. Il pourrait ainsi suivre l’exemple des propriétaires qataris du PSG qui ont réussi à attirer de grandes stars mondiales. Si l’OM souhaite réellement s’attacher les services de Paul Pogba, il devra agir rapidement.

En effet, le milieu de terrain français ne manquera pas de prétendants et pourrait rapidement trouver un point de chute. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’Olympique de Marseille dans ce dossier XXL.