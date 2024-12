Montpellier HSC : Nikola Maksimović incertain face à l’OGC Nice

Le dimanche 15 décembre 2024, le Montpellier HSC accueillera l’OGC Nice pour la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre cruciale avant la trêve hivernale, mais le MHSC pourrait devoir composer sans Nikola Maksimović, l’un de ses cadres défensifs.

Nikola Maksimović blessé face au RC Lens

Arrivé au Montpellier HSC il y a un peu plus d’un mois sous la houlette de Jean-Louis Gasset, Nikola Maksimović n’a pas été épargné par les pépins physiques. Lors de la rencontre face au RC Lens le week-end dernier, le défenseur central serbe de 32 ans a été touché à la cheville, l’obligeant à quitter ses coéquipiers à la 71e minute.

Depuis cette blessure, les nouvelles ne sont pas encourageantes pour l’ancien joueur de Naples. Maksimović n’a toujours pas repris les entraînements intensifs avec le groupe alors qu’il ne reste que trois jours avant l’affrontement face à l’OGC Nice.

Ce jeudi, le joueur serbe passera un test décisif avec l’équipe. Cette évaluation permettra à Jean-Louis Gasset et au staff médical de décider s’il pourra participer au match contre les Aiglons. Pour l’instant, son indisponibilité reste probable, ce qui serait un coup dur pour le MHSC.

L’impact d’une éventuelle absence de Nikola Maksimović

Si Nikola Maksimović venait à déclarer forfait, cela représenterait un sérieux handicap pour Montpellier HSC, déjà dans une situation compliquée. Une victoire contre Nice est cruciale pour redonner de l’élan à l’équipe et satisfaire les supporters, notamment les Ultras Paillade. Ce succès pourrait également aider le club à maximiser ses chances de sortie de la zone rouge au classement de la Ligue 1.

Depuis son arrivée, Maksimović s’est imposé comme un élément clé de la défense montpelliéraine. En seulement cinq titularisations, il a montré son importance, notamment en encadrant les jeunes joueurs comme Bećir Omeragić. Ce dernier a récemment confié :

« Nikola Maksimović nous apporte son expérience. Il a joué au très haut niveau, dans de grandes compétitions, et il nous conseille beaucoup, surtout nous, les plus jeunes. Sa présence a stabilisé notre défense et comblé nos lacunes. »