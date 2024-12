Un jeune joueur formé à l’ASSE et libéré par le club l’été dernier pourrait bien ne pas avoir dit adieu aux Verts. Interrogé sur son avenir, il n’exclut pas un retour à Saint-Étienne.

Mercato : Maxence Rivera justifie son départ de l’AS Saint-Etienne

Maxence Rivera a effectué sa formation à l’ASSE entre 2016 et 2020. Il a ensuite goûté aux joies de la Ligue 1 et de la Ligue 2 avec son club formateur, disputant 40 matchs en quatre saisons au sein de l’équipe professionnelle stéphanoise. Néanmoins, l’ailier de 22 ans n’a pas été conservé à l’issue de son contrat en juin 2024.

Il a finalement signé à l’USL Dunkerque, en Ligue 2, pour une durée de deux ans. Sous la direction de Luis Castro, il s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, disputant l’intégralité des 15 matchs de son équipe cette saison. Avec 3 buts et une passe décisive à son actif, il contribue activement aux bons résultats de Dunkerque, actuellement quatrième de Ligue 2 et en course pour la montée.

Interrogé sur son départ de Saint-Étienne, Maxence Rivera a expliqué que la direction des Verts n’avait pas souhaité prolonger son contrat. « Je pense que c’était le moment de tourner la page et de chercher un nouveau challenge. J’avais besoin d’un club où je pouvais avoir du temps de jeu de manière régulière », a-t-il confié à But Sainté.

Rivera brille à Dunkerque, mais laisse la porte ouverte à l’ASSE

Mercato ASSE : Un attaquant formé à Saint-Etienne reste ouvert à un retour 3

Depuis son arrivée à Dunkerque, Maxence Rivera s’épanouit et retrouve du plaisir sur le terrain. Toutefois, il garde un œil attentif sur l’évolution de la situation à Saint-Étienne. « Un retour à l’ASSE ? Pourquoi pas, c’est une option qui m’intéresse », a-t-il déclaré. Il a ensuite nuancé sa réponse : « Dans un premier temps, je veux continuer à progresser et à franchir de nouvelles étapes dans ma carrière. Si Saint-Étienne me contacte un jour, j’étudierai la proposition avec attention, tout en comparant avec les autres opportunités qui pourraient se présenter. C’est mon club formateur, donc j’y serais forcément sensible. Mais pour l’instant, je suis pleinement concentré sur Dunkerque. »

Pour le moment, l’ASSE privilégie le recrutement de joueurs expérimentés, capables d’aider le club à se maintenir en Ligue 1.