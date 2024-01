Loïc Perrin a fait une grosse annonce concernant les joueurs en fin de contrat à l’ASSE en juin 2024. Une décision forte à été prise pour leur avenir.

Mercato : Loïc Perrin doit renforcer l'ASSE avec les moyens de bord

Coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin est très occupé dans cette période de mercato hivernal. Il doit trouver des joueurs pour renforcer l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, avec les moyens dont dispose le club ligérien. Et ce n’est un secret pour personne, l’AS Saint-Etienne a un budget très limité pour le recrutement. Le dirigeant stéphanois se concentre donc sur des coups à moindre coût sur le marché. C’est ainsi qu’il a obtenu le prêt d’Irvin Cardona du FC Augsbourg, en Bundesliga, pour six mois. Et, Loïc Perrin a promis d’autres arrivées, courant janvier, pour renforcer les verts, mais en fonction des opportunités sur le marché.

Aucun départ cet hiver pour les joueurs en fin de contrat en juin

Le responsable du recrutement doit également gérer les départs. L’ASSE envisage de dégraisser son effectif. Des joueurs sur qui le staff technique ne compte pas ou qui ont des envies d’ailleurs pour retrouver du temps de jeu pourrait quitter le Forez cet hiver. Au sujet des joueurs en fin de contrat dans six mois, il était possible de transférer quelques-uns, pour éviter de les voir partir librement à la fin de la saison. Cependant, une décision les concernant été prise par la direction de Saint-Etienne. Aucun des sept joueurs arrivant en fin de bail en juin, ne partira de l’ASSE pendant ce mercato.

L’annonce a été faite par Loïc Perrin, en conférence de presse. Pour certains d’entre eux, notamment Aïmen Moueffek, des négociations sont en cours pour la prolongation de leur contrat, comme l’a indiqué le responsable des Verts. En plus d'Aïmen Moueffek, le sort de Gaëtan Charbonnier, Matthieu Dreyer, Victor Lobry, Dylan Chambost, Maxence Rivera et Mickaël Nadé est donc scellé. Le dernier a pourtant des touches en Turquie cet hiver.