Foot Mercato : Jonathan David du LOSC se rapproche du Bayern Munich ?

Le buteur canadien du LOSC, Jonathan David, attise les convoitises de nombreux clubs européens. Le Bayern Munich semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Foot Mercato : Jonathan David sur le départ du LOSC, le Bayern Munich et le Barça se positionnent

Jonathan David va quitter le LOSC à la fin de cette saison. En fin de contrat avec le LOSC à l’issue de la saison, l’international canadien est sur les tablettes de nombreux grands clubs européens suite à ses performances en sélection nationale, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.

Les dirigeants du LOSC font tout leur possible pour prolonger le contrat de Jonathan David, mais le joueur aurait décidé de ne pas renouveler son contrat avec le club lillois. Selon les informations de Sports, Jonathan David se rapproche de plus en plus du Bayern Munich. En quête d’un numéro 9 pour épauler Harry Kane, le club bavarois aurait jeté son dévolu sur l’international canadien.

Selon les informations de Mundo Deportivo, Max Eberl, dirigeant bavarois, est un grand admirateur de Jonathan David et envisage d’accélérer les négociations pour obtenir la signature du crack canadien. Les dirigeants du Bayern Munich n’ont pas encore formulé une offre concrète pour le joueur. Le géant allemand doit faire face à une rude concurrence pour réussir ce coup.

Le FC Barcelone, à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe pour succéder à Robert Lewandowski, cible également Jonathan David. En Angleterre, Manchester United et Arsenal sont également sur les rangs. Ces deux clubs de Premier League seraient prêts à tenter un coup en fin de contrat. Tout prétendant doit casser sa tirelire pour s’offrir le joueur. Selon le journal catalan Sport, le transfert de Jonathan David pourrait coûter 80 millions d’euros (salaire, prime à la signature et commissions).