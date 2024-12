Mercato OM : La déclaration de Paul Pogba qui pourrait donner des idées à Marseille

Paul Pogba à l’OM dès le mercato de janvier prochain, c’est une éventualité qui va encore longtemps faire l’actualité. Le milieu de terrain intéresse Marseille et ne serait pas fermé à l’idée de rebondir dans la cité phocéenne. Une hypothèse renforcée par les récentes déclarations de l’international français.

Mercato OM : Paul Pogba prêt à signer contre 0€ ?

Paul Pogba continue de faire parler de lui. Après avoir suscité la polémique en s’associant à IShowSpeed, le champion du monde 2018 a cette fois-ci choisi de partager un moment de convivialité avec la star brésilienne Luva de Pedreiro. Au cours de ce live très suivi sur Tiktok, le milieu de terrain a été interrogé sur son avenir, notamment sur une éventuelle arrivée en Amérique du Sud.

Lors de son live avec Luva de Pedreiro, Pogba a en effet été questionné sur la possibilité de rejoindre les Corinthians, où évolue déjà son ami Memphis Depay. La réponse du champion du monde a été sans équivoque : « Rien, zéro ! Je joue pour l’amour du football ». Cette déclaration témoigne de la détermination de Paul Pogba à rejouer sans pour autant faire de l’aspect financier une priorité majeure.

Suspendu pour dopage jusqu’en mars prochain, Pogba profite de cette période pour se remettre en forme et entretenir sa popularité sur les réseaux sociaux. Si de nombreux clubs, à l’instar de l’OM, s’intéressent à son profil, le Français n’a pour l’instant pas dévoilé sa prochaine destination.

Si les déclarations de Paul Pogba peuvent être prises avec des pincettes, elles en disent long sur sa motivation actuelle. Le Français semble plus que jamais déterminé à retrouver les terrains et à retrouver le haut niveau. Son avenir reste cependant incertain et de nombreux scénarios sont encore possibles.