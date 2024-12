Mercato OM : Paul Pogba vers Marseille ? Les dernières révélations !

Paul Pogba sera-t-il un joueur de l’OM dès le prochain mercato hivernal ? C’est une éventualité de plus en plus forte avec les deux parties qui s’ouvrent l’une à l’autre. Toutefois, des doutes existent quant à la faisabilité de ce transfert tant annoncé.

Mercato OM : Paul Pogba fait rêver Marseille

L’OM rêve grand pour sa saison et son nouveau projet conduit par Roberto De Zerbi. Le trident formé par le technicien italien, Pablo Longoria, le président du club phocéen, et Mehdi Benatia, conseiller du dirigeant espagnol, travaille actuellement sur plusieurs pistes pour continuer à renforcer l’équipe. De quoi annoncer encore un mercato hivernal mouvementé à Marseille avec notamment le dossier Paul Pogba comme le plus en vue.

Adrien Rabiot, déjà présent dans l’effectif de l’OM, a lancé un appel à son ancien coéquipier en équipe de France, libre de tout contrat depuis quelques semaines. « J’aimerais bien jouer avec Paul. On l’invite grandement à venir jouer à l’OM. Ce qu’on est en train de mettre en place, c’est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c’est très professionnel, des joueurs jusqu’au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l’ambition. S’il veut venir, c’est avec grand plaisir », avait déclaré le milieu de terrain.

Paul Pogba séduit par le projet de l’OM

Le milieu de terrain français, qui purge actuellement une suspension, est à la recherche d’un nouveau challenge. Si la Juventus a décidé de ne pas le conserver, Paul Pogba pourrait bien faire son retour en Ligue 1. Selon les informations de Florent Germain de RMC, le joueur serait séduit par l’idée de rejoindre l’OM, un club ambitieux qui lui permettrait de retrouver le haut niveau et de postuler à une place en équipe de France.

« Il a envie de trouver un projet ambitieux. D’après les échos que j’ai, rester en France peut le booster. Et il veut vraiment retrouver l’équipe de France, donc il faut trouver un club légitime et pas rejoindre un pays exotique. Avec un club comme Marseille, il peut être exposé et obtenir du temps de jeu », a-t-il déclaré sur BFM Marseille.

Marseille lâche sa réponse pour Pogba

Du côté de l’Olympique de Marseille, on confirme l’intérêt pour le champion du monde 2018. Cependant, la direction marseillaise reste prudente. Les négociations s’annoncent complexes, notamment en raison du salaire élevé que pourrait demander Pogba et de la concurrence potentielle d’autres clubs européens. De plus, la suspension du joueur jusqu’en mars pose question quant au timing de son arrivée éventuelle.

« Après, quand on pose la question à des dirigeants marseillais, on te dit « c’est compliqué », mais pas que c’est impossible. On entretient un petit mystère. Après des questions se posent sur le timing, parce qu’il est suspendu jusqu’en mars. S’il doit venir, ça doit être dans l’optique de la saison prochaine », a révélé Florent Germain. De quoi jeter un coup d’incertitude sur le dossier.