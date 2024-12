OL : Une grande porte s’ouvre pour Rayan Cherki, après son exploit contre Francfort

Rayan Cherki a été le grand artisan de la victoire de l’OL face à l’Eintracht Francfort (3-2). Fort de sa performance exceptionnelle en Ligue Europa, Pierre Sage n’a pas hésité à l’envoyer en Equipe de France.

OL : Rayan Cherki, le joyau lyonnais qui fait rêver

Encore une fois décisif sous les couleurs de l’OL, face à l’Eintracht Francfort en Coupe d’Europe, Rayan Cherki (21 ans) a une nouvelle fois confirmé l’étendue de son talent et de ses qualités techniques. Auteur d’un but et de deux passes décisives, il a logiquement été élu homme du match.

Le bilan du milieu offensif de l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa est désormais flatteur : 2 buts et 4 passes décisives en 6 matchs disputés. Ses performances remarquables dans cette compétition continentale ont de quoi faire pâlir les plus grands clubs européens.

Fort de son jeune âge et d’un potentiel immense, Rayan Cherki dispose encore d’une marge de progression considérable et pourrait atteindre les sommets du football mondial. Les prétendants ne manquent pas pour s’attacher les services de cette pépite de l’OL.

Cherki, futur crack de l’Equipe de France ? Pierre Sage l’annonce

Mais si l’avenir sportif de Rayan Cherki suscite déjà toutes les convoitises, c’est également du côté de l’équipe de France que les regards se tournent. Pierre Sage, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais, estime que l’international Espoir possède toutes les qualités requises pour intégrer l’équipe de France A.

« Cherki est aujourd’hui suivi de très près et reconnu à sa juste valeur. Il a tous les atouts pour prétendre à une place en équipe de France. S’il est appelé, ce sera amplement mérité », a déclaré le technicien en conférence de presse, dans la foulée de la victoire de l’OL face aux Allemands de l’Eintracht.

Rappelons que le jeune Lyonnais a déjà eu l’honneur de représenter la France lors du tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe Olympique.